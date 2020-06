ČNB úrokové sazby nezměnila

ČNB na svém včerejším zasedání v souladu s konsenzuálními očekáváními úrokové sazby nezměnila a hlavní 2týdenní repo sazbu ponechala na 0,25%. Podle guvernéra Rusnoka jsou poslední ekonomická data v souladu s predikcemi banky.

Naši ekonomové odhadují, že bez výrazného negativního dopadu druhé vlny koronaviru by mohlo k opětovnému zvyšování sazeb dojít v druhé polovině příštího roku. Pokud by se situace naopak nadále zhoršovala a nová srpnová prognóza ČNB by to podporovala, mohla by ČNB přistoupit ke snížení hlavní úrokové sazby směrem k technické nule (0,05%).

Jan Šafránek, analytik České spořitelny