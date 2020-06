Česká národní banka nepřekvapila, sazby dále nesnížila (Ranní zpráva z finančního trhu)

Po včerejším zasedání ČNB, které potvrdilo status quo a nic nového nepřineslo krom zvýšené volatility na korunovém trhu, je dnes středoevropský ekonomický kalendář prázdný. Ze světa se dočkáme hned ráno německé spotřebitelské důvěry, odpoledne pak amerických objednávek zboží dlouhodobé spotřeby. Obě data potvrdí postupné oživování ekonomické aktivity na obou stranách Atlantického oceánu.

Nálada německých spotřebitelů se pomalu zvedá

Dnes zveřejňovaná data potvrdí postupně se zlepšující situaci na obou stranách Atlantického oceánu. Rozvolňování restriktivních opatření uvalených v souvislosti s pandemií koronaviru se pomalu ale jistě začíná projevovat v oživování ekonomické aktivity, což potvrdí červencová hodnota německé spotřebitelské důvěry GfK. Razantní meziměsíční vzestup vykáží americké objednávky zboží dlouhodobé spotřeby za květen. Tažené by měly být primárně objednávkami v sektoru dopravy, kde jenom u automobilů přepokládáme meziměsíční nárůst o více než 40 %. Finální výsledek HDP za Q1 20 by již oproti dříve uveřejněným číslům nic nového přinést neměl.

Data žádný impuls trhu eura vůči dolaru zřejmě nepřinesou, v zajetí technického obchodování by dnes měla být i česká koruna. Ve světle pokračující negativní nálady na trzích (během dnešní asijské seance burzy opět významně padaly) spatřujeme pro dnešek riziko opět na straně slabší tuzemské měny.

Na trzích se to včera červenalo

Na globálních i regionálních trzích včera příliš radostná nálada nepanovala. Trhy v posledních dnech trápí obavy z narůstajícího počtu nemocných koronavirem (nejen) v Číně a USA, do toho začíná na obrátkách nabírat předvolební prezidentská kampaň v USA. Prezident D. Trump opětovně vytáhl téma obchodních válek směrem k Evropě. To se samozřejmě projevilo na akciových titulech a sektorech, kterých by se zavedení nových či navýšení stávajících tarifů dotklo. Nově se zmiňují typické evropské produkty jako olivy či pivo, dále třeba nákladní automobily, zvýšení tarifů by se pak mohlo ještě více dotknout vývozů evropských letadel, sýrů či jogurtů. Bez odezvy trhů zůstal německý Ifo index. Ten potvrdil zlepšující se náladu podnikové sféry, i když hodnocení současných podmínek za tržním očekáváním poněkud zaostalo. O to lepší výsledek ale přinesla složka očekávání (podrobněji jsme tato data komentovali zde https://bit.ly/3fRk9n7). Tuzemský konjukturální průzkum se nesl v podobném duchu (více tady https://bit.ly/2Z17yXX).

Obavy a vyšší averze investorů k riziku se podepsaly i na devizovém trhu v preferenci měn bezpečného přístavu. Na hlavním měnovém páru tak v tomto prostředí včera posiloval americký dolar na úkor eura; kurz se vrátil pod 1,13 USD/EUR. Pod prodejním tlakem byly i středoevropské měny včetně české koruny. Ta oslabovala po převážnou většinu včerejška, když svou roli sehrály i obavy některých hráčů na trhu, zda ČNB ve světle středečního překvapivého snížení klíčové úrokové sazby v Maďarsku nepřekvapí podobným způsobem. Po poledni tak koruna atakovala 26,75 CZK/EUR. ČNB ale nepřekvapila (jak detailně komentujeme zde https://bit.ly/2Z2JNi4), koruna v reakci na oznámení, že sazby se nemění, korigovala zpět pod 26,70 CZK/EUR. V průběhu tiskové konference jsme byli svědky zvýšení volatility, jednoznačný trend se ale neprosadil.

Vyšší riziková averze pomohla i našemu ministerstvu financí při včerejší aukci státních dluhopisů. I po lokálních aktivech bezpečného přístavu, kam české státní dluhopisy patří, je velká poptávka. Státní dluhopis s nejkratší splatností, který byl včera v nabídce, se dokonce upsal za nepatrně záporný výnos do splatnosti (detailní informace k dnešní aukci státních dluhopisů je k dispozici zde https://bit.ly/2VeOB2P). Z dlouhodobé perspektivy ale jsou podle včera zveřejněné zprávy Národní rozpočtové rady tuzemské veřejné finance neudržitelné. Ve srovnání s loňskou zprávou se situace výrazně zhoršila.