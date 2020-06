Změní německý ústavní soud své rozhodnutí?

Předpokládáme, že napětí bude postupně slábnout a politickou krizi z předchozího rozhodnutí se podaří zažehnat. Jsme si však plně vědomi, že pokusů o nové právní spory bude několik. Ačkoli nebudou mít pravděpodobně šanci na úspěch, budou přitahovat pozornost médií.

Zmírnění tónu

Nacházíme se uprostřed lhůty, kterou 5. května stanovil německý ústavní soud k objasnění postoje vůči ECB . Začátkem května rozhodl, že program výkupu dluhopisů (PSPP) z roku 2015 bude nelegální, pokud ECB do začátku srpna neposkytne náležité odůvodnění. Vývoj z uplynulých týdnů naznačuje, že jsme na cestě k vyřešení tohoto problému. Vyhneme se tedy pravděpodobně politickému patu, který by ochromil schopnost ECB zasahovat v náročných krizových časech.

Prezident Bundesbanky, Jens Weidmann, nedávno vyjádřil důvěru v to, že ECB bude schopna prokázat proporcionalitu svého programu PSPP. V pondělí své přesvědčení zopakoval a dodal, že dostatečným kritériem pro proporcionalitu kroků ECB jsou kapitálové limity výkupu dluhopisů . Naznačuje to zřejmé zjemnění tónu z předchozích prohlášení, jakož i to, že šéf Bundesbanky se pasuje do role vyjednavače mezi ECB a ústavním soudem.