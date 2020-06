BHS Real Estate Fund SICAV koupil nejmodernější kancelářskou budovu v Plzni

BHS Real Estate Fund SICAV, a.s. se dne 18. 6. 2020 stal vlastníkem Hamburk Business Center. Jedná se o nejmodernější kancelářskou budovu v Plzni. Prodávajícím byla společnost Expandia, a.s.



Hamburk Business Center je kancelářský komplex s pronajímatelnou plochou 7.500 m 2 a 88 parkovacími místy. Budova byla zkolaudována na konci roku 2019. Hamburk Business Center má coby administrativní budova vynikající polohu na adrese U Prazdroje 2807/8, Plzeň Východní Předměstí. Hamburk Business Center je vzdálené necelých 300 metrů od vlakového a autobusového nádraží a zároveň několik minut pěší chůze od historického centra města.



Velkou výhodou pro nájemníky budovy je její skvělá vizibilita. Přestože byl Hamburk Business Center dostavěn až v druhém pololetí 2019, je již dnes obsazen ze 75 procent renomovanými nájemníky. BHS Real Estate Fund SICAV tak s potěšením konstatuje, že touto investicí dosahuje pro své investory další diverzifikace investic prostřednictvím atraktivní kancelářské budovy.







Na straně kupujícího byli jako poradci společnosti HKDW, TPA, Arcadis a BNP Paribas Real Estate. Smluvní strany se dohodly, že hodnota transakce nebude zveřejněna.BHS Real Estate Fund SICAV je fond kvalifikovaných investorů, založený obchodníkem s cennými papíry BH Securities a.s. dle českého právního řádu a administrovaný investiční společností AMISTA. Investoři mají možnost zhodnotit své prostředky ve Fondu prostřednictvím investic do komerčních nemovitostí, a to primárně do kancelářských budov na území České republiky.„BHS Real Estate Fund SICAV je zaměřen na investice do moderních kancelářských budov. Jedná se primárně o budovy, jež jsou atraktivní pro nájemníky, kteří požadují kanceláře v perfektním technickém stavu v dobře dostupných lokalitách. S potěšením tak konstatujeme, že máme v portfoliu novou administrativní budovu, která odpovídá našim očekáváním, a věříme, že bude dobrou volbou i pro naše další dlouhodobé nájemníky,“ říká za zakladatele fondu BH Securities a.s. Pavel Borovička.Více informací o fondu: http://ref.bhs.cz/cz/home