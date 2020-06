WHO: Zvýšení počtu nakažených o 1 milión trvalo jen týden. Přírůstky v USA překonají dubnový rekord, nové rekordy v Indii

Podle koronavirových statistik WHO trvalo navýšení počtu nakažených o poslední milión pouze jeden týden.Celkově se už celosvětově nakazilo přes 9,2 miliónu osob a přes 477 800 lidí nemoci Covid-19 podlehlo.Bývalý šéf americké FDA Dr. Scott Gottlieb odhaduje, že počty nově nakažených USA brzy překonají dosavadní maximum z dubna, kdy za jediný den přibylo více jak 37 000 nových případů. Podle odhadů v dubnu byl systém schopen diagnostikovat pouze každého 10tého až 20tého nakaženého , takže v reálu mohl být počet nakažených až kolem 0,5 miliónu. Podle Gottlieba se od dubna zlepšily diagnostické schopnosti systému, takže při současných číslech blízko dubnového maxima nebude reálný počet nakažených tak vysoký jako v dubnu.Indie za posledních 24 hodin hlásí rekordních téměř 16 000 nových případů při cca 465 úmrtích. Celkově se v zemi nakazilo už cca 456 000 lidí při 14 500 úmrtích. Hlavním ohniskem nákazy zůstává hlavní město.EU zvažuje rozvolnění cestovních restrikcí v rámci unie, ale zatím se zdá, že cestovatelé z USA budou mít zatím i nadále vstup do unie zapovězen. To bude pravděpodobně platit i pro další země s vysokou mírou nákazy jako například Brazílie