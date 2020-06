USA zvažují nové dovozní tarify na evropské zboží za 3,1 mld. USD

Podle agenturních zpráv USA údajně zvažují možnost zavedení nových dovozních tarifů na evropské zboží a suroviny v rozsahu cca 3,1 mld. USD . Navýšení tarifů až o 100% by se mohlo týkat například dovozu oliv, kávy , čokolády, piva , ginu, některých nákladních automobilů a strojů. Veřejná debata k navrhovanému seznamu bude otevřena do 26. července.Americký krok by měl být odvetou za déletrvající spor s EU ohledně podpory velkých leteckých výrobců. V rámci sporu už WTO vloni v říjnu rozhodla, že USA mohou kvůli podpoře Airbusu uvalit vůči EU dodatečná cla ve výši 7,5 mld. USD