Bankovní rada ČNB nechala úrokové sazby beze změny

Bankovní rada ČNB nechala na svém dnešním jednání úrokové sazby beze změny, repo sazba tedy zůstává na úrovni 0,25 %. Úrokové sazby zůstaly stabilní po sérii trojího snížení na předchozích zasedáních v březnu a květnu, kdy bankovní rada reagovala na pokles ekonomické aktivity a další rizika související s pandemií koronaviru. Stabilita úroků byla pro dnešní zasedání očekávána, neboť takový scénář v uplynulých týdnech naznačilo několik členů bankovní rady včetně guvernéra Rusnoka. Další kroky ze strany ČNB budou záviset na dění okolo koronaviru a na zprávách ze samotné české ekonomiky, osobně se ale domnívám, že úrokové sazby mohou zůstat beze změny po delší dobu.

ČNB v období mezi polovinou března a počátkem května snížila svoje úrokové sazby ve třech krocích, repo sazba spadla o 200 bazických bodů na úroveň 0,25 %. Vedle toho ČNB přistoupila i k dalším opatřením s cílem podpořit tuzemskou ekonomiku a finanční sektor.

V samotném květnu bylo snížení repo sazby o 75 bazických bodů výraznější, než co doporučovala prognóza z dílny samotné ČNB: prognóza doporučovala snížení o půl procentního bodu. Bankovní rada se v květnu odhodlala k výraznějšímu snížení sazeb především kvůli obavám z dalších komplikací ohledně koronaviru. K žádnému zpoždění při uvolňování restrikcí souvisejících s koronavirem ale nedošlo a centrální banka tak nyní mohla podržet sazby beze změny, neboť jejich další pokles by již fakticky byl pro tuzemský finanční sektor bolestivý.

Zajímavá bude diskuse v srpnu, kdy bude mít bankovní rada k dispozici novu prognózu vývoje české ekonomiky a kdy již bude znám také předběžný údaj o výkonu HDP České republiky v letošním druhém čtvrtletí.

Investoři pro dnešní zasedání stabilitu úrokových sazeb ČNB očekávali, rozhodnutí bankovní rady by tak nemělo mít na finanční trhy včetně kurzu koruny výraznější dopad. Finanční trhy budou nicméně bedlivě sledovat vyznění odpolední tiskové konference bankovní rady ve smyslu náznaků, zda by úrokové sazby mohly jít ještě dolů a případně jaká další opatření na podporu ekonomiky by ČNB mohla přijmout.

Osobně si myslím, že ČNB může držet úrokové sazby na stávající úrovni po delší dobu, přinejmenším do konce roku 2021. Důležitou podmínkou pro takový scénář ale je, že nedojde k výraznějším komplikacím na straně koronaviru, a obecně že nedojde k výraznějšímu zadrhnutí české ekonomiky, než se nyní předpokládá. V takto nastíněném scénáři bych čekal další posílení české měny, jež by v letošním závěrečném čtvrtletí mohla atakovat úroveň 26 korun za euro.