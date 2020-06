Koronavirová pandemie odstartuje "dobu měděnou"

Podle analytiků Eurasia Group se zdá, že koronavirová pandemie odstartuje doslova "dobu měděnou". Masivní fiskální stimulační balíčky by měly razantním způsobem zvýšit investice do infrastruktury, což by mělo navýšit poptávku po technických kovech v čele s mědí . Té hrají do karet také plány na urychlení automobilové elektrifikace, rozvoje 5G sítí a celkového rozvoje OZE, jež s mědí hojně operují.Ekonomická restriktivní opatření na přelomu 1. a 2. kvartálu výrazně utlumila celkovou míru poptávky. Očekávaný růst poptávky ze zmíněných stimulačních balíků vytáhl cenu kovu na nové pětiměsíční maximum na úrovni 5 928 USD za tunu. Celkově by letošní poptávka po mědi mohla kvůli koronavirové pandemii vykázat pokles o cca 5%, ale už příští rok by měla růst o 4%.Analytici Bank of America odhadují pro měď do konce roku růst ceny o 5,4% směrem k 5 621 USD za tunu. Projekce pro rok 2021 počítají s posunem k 6 250 USD Podle analytiků Eurasia Group by poptávka po mědi do konce roku 2030 měla růst v průměru o 2,5% ročně směrem ke 30 miliónům tun. Téměř polovinu růstu respektive 1 procentní bod by měl generovat rozvoj elektromobility. Elektromobily nyní tvoří cca 1% celkového trhu, ale na konci desetiletí už by to mohlo být kolem 10%.