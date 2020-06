Conectart: Home office se osvědčil. CZ firmy omezí velikost pronajímaných kanceláří

Celkem 43 % oslovených pracovníků dokáže udržet na home office stejný pracovní výkon jako v kanceláři. 38 % je dokonce ještě produktivnější. Není proto takovým překvapením, že by tuhle alternativní formu chtělo přes 85 % respondentů ve své práci aplikovat i po vyřešení současné koronavirové situace. Téměř 32 % ve většině týdne (3–4 dny), 28 % by pak nejčastěji volilo 1–2 dny v týdnu.





Průzkum realizovalo tuzemské největší kontaktní centrum Conectart, a to na základě vlastní zkušenosti, kdy vedení muselo v minulých měsících přesunout více jak 800 operátorů na home office. Díky nástrojům na měření kvality však ve společnosti zjistili, že produktivita zaměstnanců nijak neklesla. „Práce na dálku je u nás dostupným benefitem a určité procento lidí ho běžně využívá. Pomáhá nám to udržet si šikovné pracovníky, kteří tak lépe kloubí pracovní a osobní život,“ komentuje generální ředitel společnosti Conectart Petr Studnička. „Teď v době koronaviru jsme online kapacity ještě navýšili, což ale nebyl žádný problém, protože už z minulosti máme potřebné softwarové vybavení. Pracovníkům tak stačí počítač s internetem, do systému se připojí odkudkoli ze světa,“ vysvětluje.





Úspora času i nákladů spojených s dojížděním, snazší skloubení práce s osobním životem, větší pohodlí a klid na práci, vyšší soustředění. To jsou hlavní benefity, které pracovníky lákají v rámci práce mimo kancelář. Také firmy však mohou vidět určité benefity. Například finanční úspora za pronajímané kancelářské prostory. „Ukázalo se, že online práce nám dává smysl, takže se chystáme home office zavést pravidelně a ušetřit tak na pronájmu. Vyplatí se nám to i se započítáním kompenzací nákladů a příplatků za práci z domova, které poskytujeme našim zaměstnancům už nyní. Do budoucna tak plánujeme snížit současnou kancelářskou plochu až o pětinu,“ dodává Petr Studnička.



Průzkum společnosti Conectart byl realizován prostřednictvím platformy Netquest v květnu 2020. Odpovídalo celkem 206 respondentů.





Barbora Tillová

Marketing Director

Conectart s.r.o.