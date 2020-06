Jedeme autem do Chorvatska. Rady, trasy, poplatky

Připravili jsme pro vás kompletního průvodce cestováním autem do Chorvatska. Hranice jsou po pandemii koronaviru otevřené bez omezení a do Chorvatska lze cestovat jako dřív. Hlavním problémem tak zůstává, kudy se vydat, jak se vyhnout kolonám a nejdražším úsekům na trase. Prověřili jsme také povinnou výbavu v jednotlivých zemích a aktuální poplatky.

Nejprve přece jenom jeden formulář navíc

Vstup do Chorvatska má kvůli pandemii koronaviru jednu letošní podmínku navíc. Nutné je poskytnutí informací o místě a délce pobytu a kontaktní údaje nejlépe prostřednictvím online formuláře na webové stránce entercroatia.mup.hr.





Štěstí přeje připraveným

Základní nezbytné doklady

řidičský průkaz

občanský průkaz nebo pas

technický průkaz od vozidla

doklad o povinném ručení, doporučuje se i jedna jeho kopie pro případ havárie

doklad o havarijním pojištění, pokud ho máte

doklad o cestovním pojištění, pokud ho máte

evropský formulář záznamu o dopravní nehodě

případně potvrzení o zapůjčení vozidla od jeho majitele, nejlépe v němčině nebo angličtině

Osmero příprav správného řidiče

nechat automobil řádně zkontrolovat v servisu ověřit si platnost všech dokladů zjistit si povolené rychlosti v zahraničí naplánovat trasu a zajistit mapové podklady sjednat si pojištění mít všechny důležité kontakty u sebe rozvrhnout si tankování pohonných hmot pořídit si nabíječku do auta pro svá zařízení





Povinná výbava, předpisy, poplatky, zajímavosti

Rakousko

Děti do 14 let s méně než 150 cm musí ve vozidlech registrovaných v Rakousku nebo v zahraničí používat speciální bezpečnostní pásy přizpůsobené jejich velikosti nebo speciální dětské zádržné systémy vpředu i vzadu ve vozidle. Minimální hloubka dezénu pneumatik je 1,6 mm. Desetidenní dálniční známka stojí 9,40 €. Zpoplatněny jsou některé alpské tunely – 2x na dálnici A9, 2x na dálnici A10 a 1x na dálnici A11. Cenové relace jsou 5,50 až 12,50 €.

Slovinsko

Ve Slovinsku platí pro zádržné systémy dětí do 150 cm stejné podmínky. Minimální hloubka dezénu pneumatik je 1,6 mm. Ve Slovinsku je velkou nevýhodou vysoká cena za dálniční známku. Pouze sedmidenní (zpravidla potřebujete dvě při týdenním pobytu) stojí v přepočtu 450 korun. Pro vozidla nad 130 cm výšky na přední nápravě dokonce 900 korun.

Chorvatsko

Děti mladší 12 let nesmějí cestovat na předních sedadlech. Výjimkou jsou děti do 2 let věku ve speciálních zádržných systémech při vypnutém airbagu. Minimální hloubka dezénu pneumatik je 1,6 mm. Chorvatský systém zpoplatnění dálnic je řešen úsekově mýtnicemi. Cena mýtného je relativně vysoká, a pokud na své cestě putujete až na jih země, zaplatíte kolem 250 kun za jednu cestu.





4 nejvýhodnější trasy

Hlavní klasika přes Vídeň a Maribor do Splitu

Praha – Brno – Vídeň – Graz – Maribor – Záhřeb – Split

Pokud je cesta volná, jedná se o nejrychlejší klasickou trasu bez poplatků za tunely. Platíte jen dálniční poplatky.

Horský speciál přes Linec, alpskou A9 a Graz dál do Splitu

Praha – České Budějovice – Linec – Wels – Graz – Maribor – Záhřeb – Split

Zejména ze západu naší republiky můžete využít cestu na jih přes České Budějovice. Odměnou vám budou krásné alpské scenérie mezi Lincem a Grazem. Tentokrát ale i poplatky za dva tunely Gleinalm (9,50 €) a Bosruck (5,50 €). Oba lze objet. Gleinalm přes Bruck an der Mur a Bosruck přes blízké město Liezen.

Na Istrii i přes Salzburg, Villach a Lublaň

Praha – České Budějovice – Salzburg – Villach – Lublaň – Postojna – Kozina – Koper – letoviska Istrie

Znovu zejména ze západu naší republiky můžete zkusit ještě jednu trasu. Je výhodná pro cesty na Istrii. Na trase jsou tři placené tunely mimo mýtné. Jmenují se Tauern, Katschberg (v součtu 12,50 €) a Karawanken (7,50 €). Objíždět Tauern se nevyplatí, ale Katschberg můžete objet přes stejnojmenné lyžařské středisko a Karawanken přes lyžařské středisko Kranjsku Goru.

Východní alternativa přes Slovensko a Maďarsko

Praha – Brno – Bratislava – Mosonmagyaróvár – Szombathely – Lendava – Varaždin – Záhřeb – Split

Nová varianta, která si získává na oblibě. Zejména z Moravy a Slezska můžete zkusit maďarskou trasu. Pozor při průjezdu kouskem Slovinska, ať nenajedete na dálnici. Vezměte to přes Lendavu. Výhodou je úspora za dálniční známky a menší hrozba kolon na hranicích s Chorvatskem. Trasa je trochu delší, ale jede se dobře. Celková délka trasy Praha - Split je přibližně 1 105 km. Maďarsko lze případně zvládnout bez dálniční známky také.