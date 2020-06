Rozpohybují mírné podmínky pro hypotéky konečně trh?

Česká národní banka přistoupila k dalšímu v řadě kroků, které mají rozhýbat nemovitostní trh. Zrušila limit DSTI, podle něhož musely banky posuzovat, kolik žadatel o hypotéku měsíčně splácí za půjčky vzhledem k jeho příjmu. Podmínky pro získání hypotečního úvěru jsou ze strany ČNB nyní nejmírnější za několik let, ale paradoxně zatím klientům příliš pozitiv nepřinesly, nízká zůstává i jejich poptávka po hypotékách. Co lze očekávat v budoucnu?

ČNB v uplynulých měsících podnikla několik akcí, které měly (mimo jiné) rozpohybovat trh s bydlením v době koronavirové. V březnu a květnu snížila úrokové sazby a také zvýšila na 90 procent tzv. LTV (loan-to-value), což je limit, který určuje, kolik z ceny nemovitosti může banka klientovi půjčit. Například na byt v hodnotě milionu si mohou kupující nyní půjčit v rámci hypotéky až 900 tisíc korun.

Centrální bankéři také zrušili limit DTI (debt-to-income), který určuje poměr zadlužení žadatele o úvěr k jeho ročnímu čistému příjmu. A nyní po předchozím snížení zcela zrušili i zmiňovaný limit DSTI, což je zásadní krok.

Březnové snížení sazeb krátce po vyhlášení karantény mělo pomoci především bankám vytvořit si určitý finanční polštář, aby mohly lépe čelit případným problémům, jako jsou například výrazné výpadky ve splácení půjček. Ke snížení sazeb hypoték pro koncové klienty ze strany bank tehdy nedošlo a nikdo to ani příliš nečekal. Banky naopak začaly postupně snižovat úrokové sazby na běžných a spořicích účtech klientů.

Ani dubnové zmírnění, či zrušení hypotečních limitů pro koncové klienty nemělo žádný dopad, respektive byl spíše opačný, než se očekávalo. Banky se chovaly obezřetně a samy raději limity zpřísnily a důkladněji posuzovaly, komu peníze půjčí. Obávaly se, že by se lidé mohli dostat do finančních potíží například kvůli ztrátě zaměstnání a přestali by úvěry splácet. Některé menší banky sice zkusily snížit sazby, ale bylo to za cenu zpřísněných limitů a bezpečnostních opatření. Pozitivní dopad na klienty nebyl žádný nebo jen minimální a s časovým odstupem.





Sazby šly dolů až po druhém snížení

Druhé snížení úrokových sazeb v květnu přece jen postupně dopad na sazby pro klienty mělo a banky jedna po druhé, nikoliv plošně, začaly sazby snižovat. Začátkem června, kdy bylo zřejmé, že nejhorší omezení končí, začaly banky uvolňovat i svá vnitřní opatření a přizpůsobovat se limitům ČNB. Hypotéku je tak nyní snazší získat než v předchozích letech, ale poptávka na straně klientů doposud spíše klesala. Proč?

Řada lidí kvůli opatřením omezujícím pohyb koupi nemovitosti či jednání o poskytnutí hypotéky odložila. Někteří čekají na další ekonomický vývoj a nejeden zájemce o koupi nemovitosti vyčkával na vývoj cen na realitním trhu. Posledně jmenovaní, kteří se těšili, že během pandemie ceny bytů výrazně klesnou, jsou zatím zřejmě zklamaní. K žádnému výraznějšímu poklesu podle dostupných dat nedošlo. Otázkou je, nakolik s cenami zahýbou například majitelé nemovitostí určených ke krátkodobému pronájmu zahraničním turistům, kteří letos rozhodně dorazí výrazně méně. Pokud by tito investoři začali hromadně prodávat své prázdné byty, mohl by teoreticky nastat výraznější pokles v cenách nemovitostí, ale lze spíše předpokládat, že majitelé budou vyčkávat na vývoj situace v turismu a tyto byty budou zatím nabízet k dlouhodobějším pronájmům.

Nicméně, aktuální uvolnění limitů pro banky by i s ohledem na postupný opětovný rozjezd ekonomiky už mohlo pozitivněji a rychleji ovlivnit podmínky úvěrů pro koncové klienty, takže by se zájem o hypotéky mohl opět zvýšit. Navíc ČNB snižuje výši sazby, která určuje, jak velkou finanční rezervu musejí banky mít vzhledem k výši svých poskytnutých úvěrů, doposud to bylo 1 procento, od července pouze 0,5 procenta. Předpokládá, že banky využijí rozpuštění rezervy ke krytí rizik, aby mohly poskytovat služby i těm klientům, kteří by předchozím přísnějším sítem neprošli.

Teď už tak záleží jen na bankách, jak uvolnění uplatní v podmínkách pro klienty. „Manévrovací prostor“ dostaly od ČNB poměrně široký. Spolu s vládou avizovaným zrušením daně z nabytí nemovitosti a „oživováním“ české ekonomiky by mohly být podmínky pro koupi nemovitosti s pomocí hypotéky v létě pro řadu klientů ideální.