Analytici: Blíží se konec 2Q a 1H a s tím přijde tlak na vybírání nebývalých zisků a přesun prostředků do dluhopisů

Příští týden končí nevídaný 2Q a podle některých analytiků to přinese na kapitálových trzích velké přesuny.Konec kvartálu obvykle sám o sobě přináší zvýšení objemů a celkové volatility. Širší a klíčový index S&P 500 za 2Q připisuje zatím zhodnocení o cca 21%. Část analytiků nyní věří, že větší hráči jako jsou fondy se budou snažit část zisků vybrat a utržené prostředky přesunou na dluhopisový trh. Odhady celkového rozsahu takového přesunu se velmi různí a pohybují se od 35 do 76 mld. USD . Dolní hranici rozpětí vidí jako reálnou analytici Wells Fargo, JPMorgan odhadují něco kolem 65 mld. USD , s horním rozpětím pak počítají v Goldman Sachs.Analytici odhadují, že hlavní tíhu odlivu ponesou s největší pravděpodobností společnosti s velkou tržní kapitalizací následované menšími a mezinárodními společnostmi.V globálním měřítku by z akciových trhů směrem k dluhopisům mohlo odtéci až 170 mld. USD Podle JPMorgan, pokud by k přesunu skutečně došlo a pokud by akciové trhy korigovaly nějak výrazněji, tak se tím opětovně otevřou zajímavé nákupní příležitosti v jinak býčím trendu.