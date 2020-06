Nálada německých podniků se zlepšuje (Komentář)

V?podstatě všechny předstihové a sentiment indikátory potvrzují, že to nejhorší má německá ekonomika za sebou. Reálné zlepšování situace by mělo být patrné během léta, znatelnější oživení pak v?průběhu roku 2020. To by měla být dobrá zpráva i pro tuzemský průmysl, který je na tom německém bytostně závislý.