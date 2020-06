Důvěra v české ekonomice se v červnu zlepšila, což je logické s tím, jak se v ekonomice a celé společnosti uvolňují restrikce spojené s koronavirem. Vývoj důvěry ale nebyl jednoznačný a v některých sektorech, konkrétně v průmyslu a stavebnictví, se nálada meziměsíčně snížila. Tahounem zlepšení tak byly obchod a služby, nahoru šla také důvěra mezi spotřebiteli. Celkově průzkumy důvěry naznačují jen pozvolné zlepšování z dubnového minima, přesto by ale důvěra měla jít nahoru i během léta a obecně ve zbytku letošního roku.

Celková důvěra v tuzemské ekonomice v červnu dále mírně vzrostla, z historického pohledu ale zůstává nízko a zlepšení z dubnového minima bylo v průběhu května a června jen pozvolné. V samotném červnu se důvěra zlepšila zejména v obchodu a ve službách, což souvisí s uvolňováním restrikcí a otevírání jednotlivých provozoven. Mírně se nálada zlepšila nálada mezi spotřebiteli: zde trochu odeznívají obavy z nezaměstnanosti, nicméně i nadále zůstávají poměrně výrazné.

Podnikatelská důvěra se v červnu zlepšila, fakticky šlo o první meziměsíční zlepšení od loňského prosince. Obrázek je ale smíšený: uvolňování restrikcí vedlo k prudkému nárůstu důvěry v obchodu a službách, zatímco průmysl a stavebnictví hlásí zhoršení. V případě průmyslu se dále zhoršilo hodnocení současné poptávky, a to i té zahraniční.

Výhled průmyslové výroby a exportů do dalších měsíců se ale v porovnání s květnem zlepšil. Červnový průzkum nicméně naznačuje, že stabilizace, respektive zlepšování situace v průmyslu nebude nijak rychlou a snadnou záležitostí. V případě stavebnictví očekávám, že dopady krize spjaté s koronavirem budou přicházet se zpožděním a nálada se tak může držet nízko anebo dále klesat i v následujících měsících.

Průzkum důvěry za letošní červen potvrzuje, že druhé čtvrtletí bude ve znamení prudkého propadu HDP v mezičtvrtletním i meziročním vyjádření. Ve třetím čtvrtletí by se česká ekonomika měla začít oživovat, vyjádřeno mezičtvrtletním růstem HDP. Přesto je ale z průzkumů patrné, že v případě průmyslu může být rozjezd pozvolný, byť červnový průzkum vyjadřuje pesimismus spíše u hodnocení stávající situace, zatímco výhled do dalších měsíců se aspoň v relativním smyslu zlepšuje.

Za celý rok 2020 čekám pokles HDP o 7,3 %, v roce 2021 by se ale česká ekonomika měla vydat k růstu a HDP by se měl za celý rok 2021 zvýšit zhruba o 5 %. V samotném letošním roce bude propad HDP nejhlubší ve 2. čtvrtletí, a to jak mezičtvrtletně, tak meziročně. Počínaje 3. čtvrtletím by se měl HDP vydat k mezičtvrtletnímu růstu, v meziročním vyjádření ale bude české ekonomika i ve zbytku roku klesat, tempo poklesů by se ale mělo se ale mělo zmírňovat.