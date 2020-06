3 zprávy, bez kterých se dnes na trzích neobejdete (24.6.2020)

Včera se dařilo především evropským akciím, a to poté, co byla zveřejněna data PMI z eurozóny. Ty dopadly výrazně lépe než se očekávalo a investoři brali lepšící se náladu manažerů, jako signál k nákupu. Odpolední seance však byla ve znamení korekce, kdy akciové indexy po celém světě korigovaly. Na devizovém trhu se příliš nedařilo americkému dolaru, což způsobil rostoucí apetit po rizikových aktivech. Na druhou stranu výrazně posiloval japonský jen, ačkoliv se aktiva přelévala spíše do rizikových obligací.





Cestovní restrikce EU Šíření koronaviru ve Spojených státech a jihoamerických zemí nutí EU zvážit, zda nezavede restrikce pro cestující z Ameriky. Cestují z EU mají totiž stále velmi složitý přístup do USA. Koronavirový obrázek v Evropě zůstává mírně smíšený. Itálie reportovala nejnižší nárůst nově nakažených od února, zatímco v Německu se mluví o novém epicentru nákazy. Británie představila plán, jak začít rychleji uvolňovat restrikce shlukování na minimálně jeden metr a od 4. července začne otevírat bary, restaurace, muzea a kina. Boris Johnson sází na potřebu rychlejšího oživení ekonomiky s rizikem možného nárůstu infekce a druhé vlny pandemie. Situace ve Spojených státech je mnohem více alarmující. Texas a Arizona včera opět reportovaly rekordní nárůsty nově nakažených a trhy stále vyčkávají, zda státy budou zavádět některé restrikce proti šíření viru. Předstihové ukazatele v Evropě pomohly evropským akciím Ekonomický útlum v zemích eurozóny v červnu výrazně polevil a podle nálady manažerů lze očekávat rychlejší oživení. Alespoň tak naznačují předstihové ukazatele, konkrétně souhrnný PMI rostl na 47,5 bodů z květnových 31,9 bodů. Šlo o mnohem lepší výsledek než očekávali analytici, nicméně stále pod 50ti bodovou hranicí, která by značila expanze v sektorech. Výroba i poptávka dál klesají, ale nejde již o totální kolaps, který přišel se zavedením karanténních opatření. Růst aktivity by mohl do léta ukončit ekonomický útlum, který doprovází ekonomiku eurozóny. Není však jisté, na jaké úrovně se podaří obnovit poptávku, která byla v útlumu již během minulého roku. Až čas ukáže, kolik škody nakonec koronavirus napáchal a zásadní bude nyní pohled na trh práce, který bude určovat následný trend. Novozélandská centrální banka drží sazby beze změny Dnes ráno zasedala RBNZ a podle očekávání ponechala beze změny jak sazby, tak objem kvantitativního uvolňování. Sazby zůstávají na rekordních minimech, nicméně znovu upozornila, že je připravena kdykoliv použít všechny nástroje monetární politiky, aby bojovala dopady koronaviru. Nový Zéland zavedl jedny z nejpřísnějších restrikcí, které nakonec znamenaly pro zemi rychlou kontaminaci viru a uvolnění karanténních opatření dříve než očekávala centrální banka. To způsobilo přesvědčení, že ekonomický propad možná nebude tak velký, jak odhadovaly různé modely v květnu. Banka vyzdvihla pokračující uzavření hranic, které pomohlo izolovat ekonomiku od dalších vnějších šoků, nicméně znamená, že se ekonomika nevrátí na původní úrovně do roku konce 2021. Novozélandský dolar reagoval na zasedání CB oslabením, které přetrvává i během dnešního dopoledne.