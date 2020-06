Český byznys v Rusku: Jak se prodávají minerálky

24.06.2020 / 08:00 | Aktualizováno: 24.06.2020 / 08:38

O svoje zkušenosti z obchodávní v Rusku se podělila Natalja Vjačeslavovna Benberja, zakladatelka firmy Minervoda. Ta z Česka na ruský trh dodává čtyři druhy minerálních vod z českých pramenů.

České lázně jsou už pro mnohé Rusy roky oblíbeným místem odpočinku. Byl toto hlavní důvod, proč jste se začala zabývat právě prodejem českých minerálních vod?

V roce 2002 jsem byla na návštěvě u přítelkyně, která se přestěhovala do Teplic, protože se jí zalíbily a tamní klimat jí zdravotně vyhovoval. A tam jsem poznala Bílinskou kyselku a Zaječickou hořkou. Tenkrát jsem měla potíže se žaludkem a tyto vody mi zachránily zdraví! Chtěla jsem se o ten zázrak přírody podělit se svými spoluobčany. A tak jsme je v roce 2004 začali dovážet do Ruska. Během těch šestnácti let pomohly mnoha lidem se zdravotními problémy, volají nám vděční zákazníci. Rusové mají rádi české lázně, hlavně Karlovy Vary, ale tamní vody se nehodí k lahvování, jsou vhodné jen k pití u zdroje, dokud ještě nevychladly. Minerální vody, které dovážíme do Ruska, Bílinská kyselka a Zaječická hořká z Bíliny a Vincentka z Luhačovic pomáhají si udělat lázně přímo u Vás doma, což je v roce 2020 velice aktuální.

Jak dlouho už působíte na trhu a jak je možné se v Rusku dostat k vodám které dovážíte? Kdo jsou Vaši hlavní zákazníci a jakými kanály minerálky nakupují?

Fungujeme od roku 2004, naše vody jsou k dostání v lékárnách a firemním e-shopu. Naši klienty jsou hlavně lidé, kteří dbají o své zdraví a preferují přírodní způsoby péče o něj. V lékárně většinou vody kupují po 1-2 lahvích, na zkoušku a seznámení se s nimi. Když už poznají jedinečný efekt našich vod, větší objednávky dělají přes e-shop, protože jim kurýr donese vodu až do domu.

Které ze čtyř vod, které nabízíte, se prodává nejlépe a proč?

Co do objemu vede Bílinská kyselka, oblíbená voda našich gastroenterologů. U Rusů se stres často projevuje žaludečními nemocemi, proto s ním často potřebují pomoct, a takovou úlevu jim poskytuje Bílinská kyselka. Na druhém místě – Zaječická hořká. Mohla by být i na prvním místě, ale na potíže se zácpou, křečí nebo nespavostí je jí potřeba jen malé množství, 30-50 ml denně před spaním. Kupují ji všichni, od mládeže do penzistů, léčí se touto skvělou vodou, která obsahuje nejvíce přírodního hořčíku. Následuje Vincentka. To je naprosto unikátní voda, která obsahuje nejvíce přírodního jódu na světě. Pomáhá s nemocemi dýchacích cest, nachlazením, nedostatkem jódu, cukrovkou 2. typu. Jedna lahev této vody může prakticky nahradit rodinnou lékárnu. A Rudolfův pramen je hlavní vodou Mariánských lázní. Tuto vodu jsme představili jako poslední, proto se zatím tolik neprodává, ale to se určitě brzy spraví.

Jak organizujete dovoz z Česka a dodávky do ruských regionů? Jsou tady nějaké regionální rozdíly nebo platí pro prodej minerálních vod stejné podmínky na celém území Ruska?

Z Česka vody přijíždí chladícími kamiony, které zajišťují teplotní režim, což je důležité pro zachování léčebných kvalit minerálek. Po proclení se voda dodá do našich skladů v Moskvě nebo Sankt-Petěrburgu. Odtud přes speditéry zajišťujeme dodávky do dalších ruských regionů a v Moskvě nebo Sankt-Petěrburgu dodávky do lékáren nebo konečným zákazníkům zajišťujeme sami. Přes e-shop prodáváme po celém Rusku, dodávky do lékáren se liší podle regionů. Bohužel, zatím platí čím dále od Moskvy, tím vody vycházejí dráž. Tyto unikátní vody mají jedno mínus: jejich dodávky jsou drahé. Ale jak rostou objemy dokážeme snižovat ceny i v regionech.

Co změnila koronavirová situace? Dodávky z Česka fungují jako dříve nebo je něco jinak?

Naštěstí nákladní vozy s našimi vodami z Evropy jezdí bez problémů. A protože dodáváme do lékáren, měli jsme právo pracovat bez přerušení. Zdraví lidí pro nás nejsou prázdná slova, ale naše mise. Staráme se o zdraví našich pracovníků, proto většina pracovala dálkově, v kancelářích nebyl skoro nikdo, ale pracovaly sklady, obchody a samozřejmě dodávky.

Když se teď díváte zpátky, udělali byste teď něco jinak, než když jste začínali?

My jsme všechno dělali správně, jen díky šestnáctileté zkušenosti by bylo možné udělat vše rychleji.

Máte nějaké doporučení pro české exportéry, kteří chtějí vstoupit na ruský trh?

Když jsem začínala já, obracela jsem se na české firmy sama, mě vývozci nenašli. V byznyse v Rusku dělám od roku 1993, trh je stále objemný, firmy se civilizují, jsou otevřenější a připraveny ke spolupráci. Řekla bych jim „Šťastnou cestu!“.

Děkuji za rozhovor a zajímavé informace.

Webová stránka firmy Minervoda

Tomáč Hart, obchodní rada, Velvyslanectví ČR v Moskvě