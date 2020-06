Koruna čekající na impuls. Čeho se (ne)dočká od ČNB?

Koruna se během aktuálního měsíce drží v pásmu zhruba třiceti haléřů. K tomu, aby nastartovala pohyb jasným směrem, ať už k posílení či naopak oslabení, jí doposud chyběl dostatečně silný impuls. A jak se zdá, ani od dnešního zasedání České národní banky ho zřejmě nedostane.

Domácí měna se – i přes všechna stále trvající globální rizika – dlouho dobu vezla na vlně celosvětového tržního optimismu. Ten však nestačil na to, aby kurz překonal psychologickou hranici 26,50 za euro. Od prvního otestování této úrovně na začátku června jsme tak svědky pohybu do strany, kdy nejslabší úrovní byl krátký průraz 26,80 za euro s návratem zpět do úzkého pásma deseti haléřů mezi 26,60 a 26,70 za euro, kde se držíme od druhé poloviny minulého týdne.

Během dnešního dne určí směr koruny zasedání bankovní rady ČNB. Otázkou je, zda bude výstup této události dostatečně silný na to, aby domácí měně nasadil nový trend. Z našeho pohledu se přikláníme spíše k variantě, že nebude. Podle nás i všeobecného tržního konsensu ČNB ponechá sazby beze změny na 0,25 %. Byť by tento krok mohl být částí trhu považován za relativně pozitivní zprávu udržující úrokový diferenciál mezi českou a evropskou ekonomikou na vyšších číslech, vzhledem k tomu, že jde o jasnou predikci, reakce kurzu by měla být spíše utlumenějšího charakteru.

K tomu, že centrální banka zaujme v otázce sazeb vyčkávací pozici, se již v minulém týdnu vyjádřilo hned několik členů bankovní rady. Podle Vojtěcha Bendy byl letošní pokles sazeb o dva procentní body již dostačující, proto není potřeba v nadcházejících měsících jednat dále. Tento výrok se dá v podstatě interpretovat, že Benda nečeká zhoršení situace ve vztahu k prognóze, což je ve výsledku dobrá zpráva. Podobně se vyjádřil i Marek Mora, podle kterého má centrální banka prostor pro stabilitu sazeb minimálně do podzimu.

Výčet pak uzavírá guvernér ČNB Jiří Rusnok, dle kterého by snížení sazeb narušilo příjmy bank a zároveň by mohlo poškodit stabilitu finančního sektoru. Očekáváme, že k tomuto tvrzení během dnešní tiskové konference padnou nějaké dotazy, zejména proto, že svým způsobem snižuje pravděpodobnost možného poklesu úroků až na technickou nulu na 0,05 %, minimálně za situace, kdy by ČNB vedle toho nepřišla s nástroji, které by případná Rusnokem zmíněná rizika dostatečně neeliminovaly.

Z pohledu na kurz koruny tak bude klíčový doprovodný komentář. Sledovat budeme především hodnocení ekonomického vývoje vzhledem k prognóze a spolu s tím i vyjádření k dalšímu možnému výhledu. Zmínka by měla padnout i k možnému zhoršení ekonomické situace, které by vyžadovalo použití nekonvenčních nástrojů s otázkou, zda by ještě před nimi došlo na změnu sazeb, či nikoliv.

Celkově očekáváme, že by měl zaznít závazek připravenosti jednat v případě potřeby, ať už konvenčními či nekonvenčními zásahy. Momentálně však nic takového není potřeba, proto si ČNB udrží, podle nás minimálně do srpna, kdy bude zveřejněna nová prognóza, vyčkávací postoj se stabilními sazbami. Jestliže by se udržela současná domácí a zahraniční ekonomická situace spolu s výhledem obnovy, kde se pozornost postupně přesune od služeb k průmyslu, dost možná se úroky nezmění již po zbytek letošního roku. Nechceme ale předbíhat, obzvláště když víme, že se dění kolem pandemie koronaviru a na to navazující opatření mohou měnit poměrně rychle.

Co se týče koruny, overnight implikovaná volatilita se přehoupla nad hranici 10 %. Po dnešním zasedání – a s predikcí jeho možných výstupů – se přikláníme k následné konsolidaci ve zbytku týdne. Pohyby spotové kurzu se pak budou odvíjet od toho, zda vyjádření ČNB vyplyne spíše v neutrálním stylu či zda bude kladen důraz na relativně pozitivní současnou situaci a na ni možný navazující výhled, nebo naopak. I přesto, že by vyjádření centrální banky mohlo vyznít v souhrnu relativně optimisticky, nečekáme prolomení hranice 26,50 za euro, a tedy ani následné uzavření pod touto hodnotou. Ostatně, potvrzuje to i výstup našeho predikčního modelu pro dnešní den.

Výhled pro dnešní den

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1322 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 96,61 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1274 do 1,1359 EURUSD.**

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 26,61 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 26,54 až 26,67 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 23,36 až 23,66 USDCZK.**

**Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.