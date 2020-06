Česká národní banka dnes ponechá sazby beze změny (Ranní zpráva z finančního trhu)

Nálada německých průmyslníků, měřená indexem IFO, se v červnu dále zlepšila. Lépe by na tom měla být i podnikatelská a spotřebitelská důvěra v českou ekonomiku. Tato data však zastíní odpolední zasedání České národní banky. Ta sice ponechá sazby beze změny, rétorika však bude holubičí.

Nálada německých průmyslníků se dále zlepší

V Německu dnes bude zveřejněn červnový Ifo index. Ten by měl ukázat na další zlepšování nálady německých průmyslníků, obzvláště ve výhledu do budoucna. Zajímavý bude i pohled na složku hodnotící současnou situaci. Její výraznější růst by mohl indikovat, že se německý průmysl začíná vracet do kondice.

Doufejme, že tak jak včera překvapila snížením sazeb maďarská centrální banka, nezaskočí trh dnes ta česká. Vzhledem k vyjádřením, která poslední dobou od centrálních bankéřů přicházela, jsme náš výhled změnili a nyní očekáváme stabilitu úrokových sazeb až do konce příštího roku. Snížení úrokových sazeb ze svých očekávání vymazal i trh. V současné době ve svých cenách zahrnuje 3-4 body pohybu směrem dolů. Vyznění dnešního zasedání však bude pravděpodobně holubičí. ČNB nezapomene zmínit, že snížení sazeb nelze do budoucna vyloučit, a že ve hře zůstává i použití nekonvenčních nástrojů. Na trhu se tak stále budou nacházet hráči, kteří budou na další snížení úrokových sazeb spekulovat. Koruna se tak podle našeho názoru vydá spíše ke slabším úrovním, než že by současná situace ospravedlňovala její posilování. Více jsme se krokům ČNB věnovali zde: https://bit.ly/2Yo4Cpd.

Maďarská centrální banka snížila úrokové sazby

PMI z eurozóny i Německa včera výrazně překvapily pozitivním směrem. Jak na indikátorech ze služeb, tak i průmyslu byl patrný vzrůstající optimismus. Úroveň aktivity je však stále zřejmě ještě výrazně nižší než v době před koronavirem. Ve Spojených státech se PMI sice také zlepšily, očekávání trhu ale nenaplnily. Co ale naopak raketově předčilo všechna očekávání, byly prodeje nových domů v USA, které meziměsíčně stouply o téměř 17 %. Ani tak to ale dolaru moc nepomohlo. Jako vítěz z úterního obchodování vyšlo euro, které si na své konto připsalo 0,4 % a posunulo se na 1,131 USD/EUR.

Maďarská centrální banka včera překvapivě snížila základní tříměsíční úrokovou sazbu vztahující se na povinné minimální rezervy, a to o 15 bb na 0,75 %. Přebytečnou likviditu tak banky budou pravděpodobně ukládat do týdenní depozitní facility za 0,75 %. To bude platit ovšem pouze za předpokladu, že banka uspokojí celou poptávku. Pokud by tak neučinila, znamenalo by to další uvolnění měnových podmínek. Banky by totiž v takovém případě musely část likvidity ukládat za O/N sazbu na úrovni -0,05 %. Týdenní depozitní sazbu může centrální banka měnit každý týden a to v rámci koridoru -0,05 až 1,85 %. Minulý týden se sazba nacházela na úrovni 0,9 %. Přepokládáme však, že banka tento týden sazbu sníží na výše zmiňovaných 0,75 %. Centrální banka stále očekává, že meziroční dynamika HDP zůstane kladná. V ekonomice však pozoruje silné dezinflační tendence. Prostor pro další snižování úrokových sazeb tak zůstává otevřen. Forint na oznámení reagoval oslabením o 1 %. Dostal se přes 350 HUF/EUR, vzápětí však zkorigoval zpět pod tuto hladinu. V následujících měsících bude forint podle naší prognózy dále oslabovat. Ve druhé polovině roku by se měl vyšplhat až na 375 HUF/EUR.

Na rozdíl od maďarského forintu si česká koruna i polský zlotý včera užívaly poklidný den. Ve srovnání s úterním obchodováním změny kurzů nedosáhly ani 0,1 %. Koruna se pohybovala převážně v pásmu 26,60-26-70 CZK/EUR, polský zlotý pak osciloval kolem hladiny 4,440 PLN/EUR.