Carletti: Banky po COVID-19

Banky zatím krizi vyvolané pandemií odolávají, ale tlak na ně poroste. Tradiční model bankovnictví byl přitom ohrožen již před krizí, a to třemi základními trendy: Soustavně nízkými sazbami, intenzivní regulací a rostoucí konkurencí ze strany stínových bank a digitálních společností. Co bude s bankami dál? Tuto otázku si na stránkách VoxEU kladou Elena Carletti, Stijn Claessens, Antonio Fatás a Xavier Vives snaží se na ni najít odpověď.



Současný vývoj ve světové ekonomice vyvolaný pandemií podle ekonomů pravděpodobně přinese dlouhé období nízkých sazeb. V krátkém období budou banky „pravděpodobně těžit z toho, že jsou kanálem nové likvidity a mají přístup k podpoře ze strany centrální banky“. Jenže krize se hluboce dotýká reálné ekonomiky a to sebou přinese i růst špatných a nesplácených úvěrů a mohla by být ohrožena i solvence bank.





Jak bylo zmíněno, banky již před krizí čelily nástupu nových technologií a firem. Vznikají nová digitální aktiva a banky ztrácejí svou kontrolu nad platebními transakcemi a dalšími službami. Síla nového trendu je znát zejména v Číně a v některých afrických zemích, kde nově vzniklé společnosti poskytují řadu služeb dříve vyhrazených pouze bankám. Tlak na ziskovost bank pak již před krizí zvyšovala regulace, která sice zvýšila jejich odolnost, ale také snížila jejich konkurenceschopnost vůči zmíněným novým hráčům.Podle ekonomů současná pandemie a s ní spojené změny v ekonomice pravděpodobně posílí některé zmíněné trendy včetně dalšího posunu k digitalizaci a odklonu od tradičních bank. Nejvíce budou trpět středně velké banky, které nebudou schopné investovat obrovské objemy peněz do nových technologií tak, aby udržely krok a dokázaly dosáhnout snížení nákladů. Otázkou pak je, jak se k novým trendům postaví stát a zda nebudou vlády chránit své „domácí šampiony“.Bankovnictví se nakonec může posunout od tradičního oligopolu k systému, kde bude několik dominantních platforem, které budou využívány pro přístup ke klientské bázi. Přímý digitální kontakt s klienty může nakonec monopolizovat několik velkých technologických firem s několika novými hráči. Z hlediska spotřebitele pak bude klíčové, aby v tomto systému bylo jednoduché převádět data z jedné platformy na druhou. Jen tak bude totiž zajištěna konkurence a jednoduchý a nenákladný přechod klientů z jedné platformy na druhou.Regulátoři tedy budou muset jednat tak, aby byla zajištěna konkurence. Na jedné straně tak podle ekonomů regulace nesmí vytvářet bariéry vstupu pro nové hráče, na straně druhé by měla zajišťovat stabilitu a odolnost sektoru. Konkurence může být podporována například tím, že firmy nově vstupující do odvětví nebudou čelit tak přísnému přístupu, ale pak je nutno počítat s tím, že poroste tlak na ziskovost existujících bank. A pokles ziskovosti by je mohl vést k tomu, že se budou pouštět do rizikovějších operací. Volnější regulace by pak také mohla znamenat přesun systematického rizika směrem od tradičních bank k nebankovním subjektům, varují ekonomové.Zdroj: VoxEU