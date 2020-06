Blíží se zrušení předkupního práva, majitelé nemovitostí s prodejem vyčkávají

Předkupní právo se v posledních šesti letech střídavě objevovalo a zase mizelo z českého právního řádu mizelo a vyvolávalo hodně nejasností a komplikací. Od 1. července dochází k jeho téměř úplnému zrušení. Co to znamená?

Předkupní právo v současné době dopadá i na spoluvlastnické podíly, u kterých zjevně postrádá smysl. Typicky se tak děje při prodeji bytů na spoluvlastnické podíly na garážích nebo na pozemcích, které k převáděnému bytu náleží. „Pokud dnes prodáváte bytovou jednotku, a zároveň spolu se svými sousedy vlastníte například podíl na nebytovém prostoru v domě, ve kterém jsou garážová stání, musíte tento podíl nabídnout k odkupu za stejných podmínek všem svým sousedům. Těch mohou být v bytových domech desítky. Správný postup je přitom takový, že nejprve uzavřete kupní smlouvu se zájemcem o Vaši nemovitost, poté musíte o uzavření smlouvy informovat všechny ostatní spoluvlastníky a vyzvat je, aby své překupní právo uplatnili,“ vysvětluje Tereza Drastichová, advokátka SEDLAKOVA LEGAL. Spoluvlastníkům pro uplatnění jejich práva zákon dává lhůtu tři měsíce od doručení výzvy. Pokud spoluvlastníky z jakéhokoli důvodu nevyzvete, mohou se svého práva domáhat v následujících třech letech.

Majitelé odkládají prodej nemovitostí

Předkupní právo od roku 2018, kdy došlo k jeho obnovení, značně komplikuje prodeje některých nemovitostí. „V tuto chvíli evidujeme desítky případů, kdy majitelé nemovitostí vyčkávají s prodejem do 1. července, aby se vyvarovali komplikacím. Kromě časových průtahů jsme se v praxi také setkávali s tím, že uplatňování předkupního práva vyvolávalo spory mezi sousedy,“ říká Kateřina Holoubková, realitní makléřka RE/MAX Atrium, podle které nebyly ojedinělé případy, kdy bylo nutné kvůli prodeji bytu s garážovým stáním obeslat dalších 250 spolumajitelů nemovitosti.

V rámci novely občanského zákoníku dochází od 1. července k téměř kompletnímu zrušení předkupního práva tak, jak jej nyní známe. „Předkupní právo se uplatní pouze v případě, kdy spoluvlastníci nemohli nabytí do spoluvlastnictví od počátku ovlivnit, typicky například při dědění, a to navíc po omezenou dobu 6 měsíců od nabytí do spoluvlastnictví. I v takovýchto případech tedy bude možné se předkupnímu právu vyhnout. Bude pouze nutné s dalším prodejem počkat právě po uplynutí 6 měsíců od nabytí spoluvlastnického podílu,“ dodává Tereza Drastichová, podle které je ale třeba počítat s tím, že pokud bude kupní smlouva uzavřena před uvedeným datem, předkupní právo se nadále uplatní.