Maďarská centrální banka snížila úrokové sazby (Komentář)

Maďarská centrální banka dnes překvapivě snížila základní tříměsíční úrokovou sazbu vztahující se na povinné minimální rezervy, a to o 15 bb na 0,75 %. Přebytečnou likviditu tak banky budou pravděpodobně ukládat do týdenní depozitní facility za 0,75 %. To bude platit ovšem pouze za předpokladu, že banka uspokojí celou poptávku. Pokud by tak neučinila, znamenalo by to další uvolnění měnových podmínek. Banky by totiž v takovém případě musely část likvidity ukládat za O/N sazbu na úrovni -0,05 %. Týdenní depozitní sazbu může centrální banka měnit každý týden a to v rámci koridoru -0,05-1,85 %. Minulý týden se sazba nacházela na úrovni 0,9 %. Přepokládáme však, že banka tento týden sazbu sníží na výše zmiňovaných 0,75 %. Centrální banka stále očekává, že meziroční dynamika HDP zůstane kladná. V ekonomice však pozoruje silné dezinflační tendence. Prostor pro další snižování úrokových sazeb tak zůstává otevřen. Forint na oznámení reagoval oslabením o 1 %. Dostal se přes 350 HUF/EUR, v zápětí však zkorigoval zpět pod tuto hladinu. V následujících měsících bude forint podle naší prognózy dále oslabovat. Ve druhé polovině roku by se měl vyšplhat až na 375 HUF/EUR.

Na rozdíl od maďarského forintu si česká koruna i polský zlotý užívaly poklidný den. Ve srovnání s úterním obchodováním změny kurzů nedosáhly ani úrovně 0,1 %. Koruna se pohybovala převážně v pásmu 26,60-26-70 CZK/EUR, polský zlotý pak osciloval kolem hladiny 4,440 PLN/EUR.

Doufejme, že tak jak dnes překvapila maďarská centrální banka, nezaskočí trh zítra ta česká. Vzhledem k vyjádřením, která poslední dobou od centrálních bankéřů přicházela, jsme náš výhled změnili a nyní očekáváme stabilitu úrokových sazeb až do konce příštího roku. Snížení úrokových sazeb ze svých očekávání vymazal i trh. V současné době ve svých cenách zahrnuje 3-4 body pohybu směrem dolů. Vyznění zítřejšího zasedání však bude pravděpodobně holubičí. ČNB nezapomene zmínit, že snížení sazeb nelze do budoucna vyloučit, a že ve hře zůstává i použití nekonvenčních nástrojů. Na trhu se tak stále budou nacházet hráči, kteří budou na další snížení úrokových sazeb spekulovat. Koruna se tak podle našeho názoru vydá spíše ke slabším úrovním, než že by současná situace ospravedlňovala její posilování. Více jsme se krokům ČNB věnovali zde: https://bit.ly/2Yo4Cpd.