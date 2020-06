Slovensko by malo stimulovať agresívnejšie

Počet nových prípadov koronavírusu postupne začína rásť už aj v Európe. Tzv. druhá vlna nákazy predstavuje obrovské riziko pre obnovenie hospodárskeho rastu, pretože oživenie je ovplyvnené uvoľnením blokovacích opatrení, čo by sa mohlo na vlne nárastu nových prípadov prinajmenšom spomaliť.

V takom prípade budú vlády a centrálne banky nútené zvyšovať stimuly na podporu ekonomiky. Pred niekoľkými týždňami rozšírilo fiškálne stimuly Nemecko, teraz EK jedná o ďalšom stimulačnom balíku v objeme 750 miliárd eur, pričom o znížení DPH z 20 na 17, resp. až na 15 percent sa začína hovoriť aj v Británii.

Slovensko po zdravotnej stránke zvládlo koronakrízu úctyhodne, no ekonomické dáta naznačujú, že v niektorých ohľadoch patríme medzi ekonomicky najviac zasiahnuté európske krajiny. Z toho vyplýva, že by sme mali aj výraznejšie stimulovať ekonomiku ako iné krajiny, no opak je pravdou. Práve tie krajiny, ktoré dokážu promptne a flexibilne zavádzať stimuly, eliminujú negatívne ekonomické dopady.

Mnohé európske krajiny dokonca navyšujú stimuly, aby podporovali hospodárske oživenie, pričom na Slovensku sa mnohé, najmä malé a stredné podniky, nedostanú k týmto zdrojom, pretože nespĺňajú pomerne vysoko nastavené kritéria na ich získanie. Slovenskej ekonomike a malým a stredným podnikom by do značnej miery pomohol ľahší prístup k týmto zdrojom, čo by udržalo podniky pri živote, zabránilo výraznému nárastu nezamestnanosti a prípadných bankrotov. Možno by stalo za úvahu sa inšpirovať od našich západných susedov a prerozdeľovať stimuly agresívnejšie, aby sa v týchto ťažkých časoch eliminovali ekonomické škody.