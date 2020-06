Nový miláček trhů. Seznamte se, Nikola Motor

Společnost Nikola upoutala nedávno pozornost mnoha investorů a obchodníků. Akcie výrobce kamionů poháněných vodíkovými články a elektrického pickupu vystřelila raketovým tempem směrem nahoru. Nic zatím nenasvědčuje tomu, že by se trend měl v nejbližší době otočit. Objevte příběh za společností, které se začíná přezdívat „nová Tesla“.

Akcie Nikola – vzhůru ke hvězdám

Nikola Motor je společnost, která vyvíjí nákladní automobily a pickupy poháněné elektřinou a vodíkem. Stejně jako Tesla je Nikola pojmenována po vynálezci Nikola Tesla, který vynalezl alternátor. Akcie Nikola se začaly obchodovat 4. června na burze Nasdaq za cenu přibližně 10 USD a 9. června byla překonána cena 90 USD. Jedná o nárůst o více než 800 % během několika dní.

Díky velkému nárůstu měla společnost po určitou dobu hodnotu téměř 30 miliard USD, což je mnohem více, než například hodnota společnosti Ford (24 miliard USD) nebo Renault (6 miliard USD). Ocenění společnost bylo blízko 112 let staré společnosti General Motors (38 miliard USD) s obratem 137 miliard USD.

Elektřina vs. vodík

Společnost založil v roce 2014 Trevor Milton, který má mnoho společného se zakladatelem Tesly Elonem Muskem. Je také miliardář, fanoušek alternativních zdrojů energie a velmi aktivní na Twitteru. Milton vyvinul řadu plně elektricky poháněných vozidel.

Nikola se odlišuje od Tesly tím, že vozidla jezdí na vodík díky palivovému článku. Navíc, kamiony od společnosti Nikola jsou mnohem lehčí. Výhodou vodíku je, že dobíjení zabere mnohem méně času. Nabíjení elektrické baterie momentálně trvá nejméně 30 minut, ale v praxi často mnohem déle, zatímco doplnění automobilu vodíkem je stejně rychlé jako doplnění benzinu nebo nafty. Nikola chce za tímto účelem také vybudovat vlastní infrastrukturu doplňovacích stanic.

A právě zaměření na vodík přitahuje zájem mnoha investorů. Vodíkové akcie se s rozvojem vodíkových technologií v posledních letech stávají stále populárnější. Studie KPMG ve skutečnosti ukázala, že většina generálních ředitelů energetických společností považuje palivové články za lepší alternativu k bateriím.

Kritika a nejistota

U akcie Nikola se nyní bezesporu jedná o obrovskou investiční bublinu. Společnost zatím nevydělala jediný dolar prodejem svých produktů a má obrovské (mnohdy až nereálné) plány do budoucnosti. Výsledkem je, že společnost je terčem kritiky od řady renomovaných analytiků.

Pro zajímavost – známý autor a investor Andrew Left, který je známý pro své krátké investice, na své webové stránce Citron Research poukazuje na fakt, že ocenění Nikoly je směšné. Při tržní valuaci 30 miliard USD Tesla již dávno vyráběla automobily. Navíc zakladatel společnosti údajně prodal své vlastní akcie za cenu 10 USD. Kromě toho společnost zatím nedisponuje žádným reálným duševním vlastnictvím a nárůst v posledních týdnech byl pouze důsledkem velké reklamy.

Skutečnost, že mnoho lidí souhlasí s Andrew Leftem, dokazuje skutečnost, že krátké pozice na akcie Nikola se staly nesmírně drahé. Půjčit si akcie za účelem shortování v současnosti stojí 515 % ročně. To znamená, že krátké pozice jsou zajímavé pouze v krátkodobém horizontu, protože jinak vaše výdělky pohltí úroky. Důvod je jednoduchý – poptávka po akciích je vysoká, ale nabídka (půjčování) je omezená.

Opční obchodníci rovněž spekulují na pokles této akcie, což se odrazilo na ceně opcí. Podívejme se na opce s datem expirace 17. července 2020. Například, $ 95 PUT v současné době stojí 56 USD, což znamená, že akcie Nikola musí klesnout až pod 39 USD, aby opce generovaly zisk.

Plány a vyhlídky

Společnost předpovídá na celý rok 2020 nulové příjmy a zaměřuje se pouze na tržby ve výši 1 miliardy USD do roku 2023. Nikola očekává, že se obrat mezi lety 2022 a 2025 zvýší o 165 %. Stejně jako Tesla i Nikola pracuje s rezervačním systémem pro svá vozidla. Trevor Milton nedávno prostřednictvím Twitteru oznámil, že zákazníci si od 29. června budou moci rezervovat vyzvednutí modelu Badger. Jedná se o poloelektrický vůz, který bude veřejnosti představen během exhibice koncem tohoto roku.

Dalším plánovaným produktem je nákladní automobil Tre, jehož výroba začne v roce 2021. Nikola rovněž očekává, že brzy zahájí výstavbu továrny v Arizoně, která by měla být aktivní do konce příštího roku. Výroba vozidel na vodíkový pohon bude následovat 2 roky poté, co Nikola vybuduje síť vodíkových čerpacích stanic. Plány jsou velmi ambiciózní, ale s velkou pravděpodobností můžeme očekávat řadu komplikací a nedodržení avizovaných termínů.

Rezervace a předprodej – již 14 600 rezervací

Vedení společnosti avizovalo, že již bylo rezervováno přes 14 600 nákladních vozidel za cenu přibližně 10,2 miliardy USD. Otázkou však je, jak dlouho bude trvat tolik vozidel vyrobit. I u společnosti Tesla jsme mohli vidět, jak počáteční potíže s výrobou mohou negativně ovlivnit plány společnosti.

Společnost AB Inbev, která se zabývá výrobou piva, již objednala 800 nákladních vozidel. Více než 50 % zájemců jsou velké společnosti s dobrým ratingem. Nikola si myslí, že ekologicky zodpovědné společnosti (Coca-cola, Walmart, Pepsi, Amazon,…), které chtějí snižovat své emise CO2, nakonec také nahradí stávající způsoby přepravy kamiony na vodíkový pohon.

