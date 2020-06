Postupné rozvolňování restriktivních opatření v souvislosti s pandemií COVID-19 v Namibii

23.06.2020 / 09:32 | Aktualizováno: 23.06.2020 / 09:35

Dne 22. 6. 2020 oznámil namibijský prezident další rozvolňovací kroky týkající se restriktivních opatření vedoucích k zabránění šíření COVID-19 v zemi.

Ačkoliv vývoj situace v souvislosti s šířením viru v zemi lze hodnotit pozitivně, mezinárodní hranice Namibie zůstávají až na výjimky (přeprava zboží) uzavřeny. Přesto bude v období 15. 7. - 15. 8. 2020 umožněno limitovanému počtu zahraničních turistů zemi navštívit. S účinností od 30. 6. 2020 se musí všechny osoby (Namibijci i cizinci), překračující státní hranice, podrobit povinnému placenému testu na COVID-19 v určených namibijských státních zařízeních.



Počet turistů a ani podmínky cestování do Namibie nebyly nikterak blíže upřesněny. Z tohoto důvodu doporučujeme sledovat webovou stránku velvyslanectví ČR v Pretorii nebo kontaktovat velvyslanectví Namibie v Berlíně (spojení lze nalézt na webové stránce MZV ČR). Před nastoupením cesty doporučujeme rovněž ověřit, zda bude realizováno letecké spojení přímo do Namibie. Případná pozemní cesta z JAR je aktuálně naprosto vyloučena, protože země má nadále uzavřeny mezinárodní hranice, a to s výjimkou repatriačních letů. Upozorňujeme, že některé mezinárodní komerční letecké společnosti nadále nabízejí k prodeji letenky do JAR, let je však poté stornován.

Autor: Velvyslanectví ČR v Pretorii