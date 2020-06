Zlín: Přišel čas vyřadit první nízkopodlažní kloubový trolejbus

Přišel čas vyřadit první nízkopodlažní kloubový trolejbus

Po patnácti letech provozu ukončil svou službu na linkách MHD Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice první nízkopodlažní kloubový trolejbus. Vozidlo Škoda 25 Tr Irisbus má najeto 1 021 121 kilometrů. Podle znaleckého posudku i doporučení výrobce se po vzniklé závadě již nevyplatí trolejbus opravovat.

Dopravní společnost Zlín – Otrokovice zakoupila v roce 2005 svůj tehdy první nízkopodlažní třínápravový kloubový trolejbus s dieselagregátem od výrobce Škoda Electric Plzeň za 11,7 milionu korun (bez DPH). Šlo o prototyp tohoto nového trolejbusu, který dosud nebyl nikde nasazen do běžného provozu. Byl vyroben v roce 2004, a než se dostal do Zlína, fungoval rok jako zkušební a předváděcí vozidlo výrobce. V DSZO dostal tento vůz evidenční číslo 401. Prototyp vznikl u výrobce nestandartní přestavbou karoserie z autobusu na trolejbus. Ve stejném provedení se další přesně takový trolejbus nevyrobil.

V síti MHD ve Zlíně a Otrokovicích, nejčastěji na linkách 2, 6 nebo 8, najezdil tento trolejbus za patnáct let 984 841 kilometrů. Před zařazením do provozu ve Zlíně s ním už výrobce najezdil 36 280 kilometrů.

„Uvažovali jsme nejdříve, že trolejbus ještě opravíme. Ale ukázalo se, že oprava by byla náročná a nákladná, takže by při stáří vozidla nedávala ekonomický smysl. Potvrdil nám to i zástupce Škody Electric Plzeň i odborný posudek soudního znalce. Trolejbus proto definitivně vyřazujeme z provozu. Zůstane ještě u nás v depu a bude využit jako zdroj náhradních dílů pro další vozy stejného typu, které u nás jezdí,“ uvedl ředitel DSZO Josef Kocháň. Mezi prvními díly se využije například dieselagregát vyřazovaného trolejbusu – bude instalován do jiného trolejbusu, jehož původní agregát se pokazil.

„Trolejbus 401 u nás vykonal dobrou službu. Jezdil patnáct let bez nutnosti větší opravy,“ řekl vedoucí úseku údržby vozidel DSZO Antonín Červenka. Pro současný vozový park nízkopodlažních trolejbusů je příznačné, že již během své životnosti neprocházejí u DSZO žádnou generální opravou. V minulosti byly nutností a pravidlem generálky trolejbusů po nájezdu 360 tisíc kilometrů, tedy asi po šesti až sedmi letech provozu. Vůz byl při generálce zhruba jeden až jeden a půl měsíce nepojízdný a generální oprava přišla téměř na půl milionu korun.

Vyřazovaný trolejbus ev. č. 401 má hmotnost 18,7 tuny. Měl podle technického průkazu 40 míst k sezení a 95 míst k stání. Měl čtvery dveře a byl dlouhý 18,5 metru. Jeho trakční motor měl výkon 240 kW. Dosahoval maximální rychlosti jízdy 65 km/h.