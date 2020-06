Wall Street 22.6. - ranní negativní nálada se neudržela a trhy lehce rostly

J&T BANKA, privátní banka úspěšných: Od roku 1998 se staráme o investice a finance těch nejbohatších, těch nejnáročnějších. Individuální přístup a maximální komfort je cítit ve všem, co děláme. Jsme privátní bankou, která klientům pomáhá majetek zhodnotit, ochránit a předat dalším generacím a v neposlední řadě si ho také užít. Učíme se od těch nejlepších a rosteme spolu s našimi klienty. Vedle komplexních služeb family office a privátního bankovnictví poskytujeme specializované financování v oblasti real estate a podnikových akvizic. Do bankovního holdingu J&T patří kromě české J&T Banky její slovenská pobočka, ruská banka J&T Bank ZAO a banka J&T Bank and Trust se sídlem na Barbadosu. Více informací na: www.jtbank.cz

Americké akciové trhy vstúpili do nového obchodného týždňa v zápore, avšak asi po hodine obchodovania predsa len medzi investormi prevládol optimizmus. Ten pramenil z viery v rýchle obnovenie ekonomiky , menších nárastov ochorenia vírusom Covid -19 v USA a k obratu na indexoch dopomohol aj energetický sektor, kde opäť rástla ropa WTI +1,8%). Lídrom bol taktiež technologický sektor, ktorých súhrnný index Nasdaq posilnil o viac ako percento. Ostatné hlavné indexy si pripísali viac ako pol percentné zisky.Na nákupnej vlne sa včera viezlo aj zlato +0,7%.Dolár oslabil 0,7% voči euru Z jednotlivých spoločností stoja za zmienku akcie American Airlines -6,8% a to po oznámení, že budú usilovať o nové financovanie v objeme až 3,5 miliardy USD , a to predaním akcií ako aj konvertibilných dlhopisov.