Co vyčíst o koruně z opčního trhu

Koruna měla na začátku nového týdne tendenci oslabit jak proti euru, tak proti dolaru. Česká měna dlouhodobě „trpí“ na změny globální tržní nálady, v tomto týdnu se navíc přidá i jistá nervozita spojená se středečním zasedáním bankovní rady České národní banky. Byť nečekáme žádné přenastavení dosavadní měnové politiky, výkyvy kurzu vyloučit nelze. Nemělo by se však jednat o nic, co by výrazněji ovlivnilo naladění trhu, kde hlavní slovo má světový sentiment a domácí data hrají až druhé housle. Alespoň prozatím.

Přelom minulého a aktuálního týdne měl pachuť nejistoty ohledně již poměrně dlouhou dobu trvajícího tržního optimismu. Pomyslným kamenem úrazu je nepochybně světový vývoj počtu nakažených koronavirem, jehož potenciál je přibrzděn bezprecedentně akomodativní zejména měnovou a až následně fiskální politikou. Druhá vlna pandemie se tak zatím nekoná, byť jisté náznaky tu jsou. Vše je pak podtrženo ekonomickými daty naznačujícími relativně rychlou obnovu.

Změna tržní nálady tak zatím není velká. Evropské i americké akcie na začátku týdne rostly, v případě procyklických měn jsme pak pozorovali posilování, konkrétně u australského, novozélandského i kanadského dolaru proti tomu americkému. K vyšším hodnotám se posunul i podle nás nejlepší prediktor možné změny tržního sentimentu, a to pár australský dolar proti japonskému jenu a novozélandský dolar proti témuž protějšku. Nechce se nám však hned tvrdit, že to nutně znamená pokračování optimismu, zejména víme-li, že procyklické měny v minulém týdnu oslabovaly, tudíž lze argumentovat strategií „buy the dip“. Víc tak ukážou až další dny.

Zaměříme-li se na korunu, ta po většinu včerejšího dne optimismus příliš nesdílela, byť nakonec většinu denních ztrát umazala. Zůstaneme-li u eura, šlo o vývoj, který až na polský zlotý, rumunské leu a bulharský lev zažily i ostatní měny regionu EMEA. S tím, jak se budeme blížit ke středečnímu zasedání ČNB, lze předpokládat, že s případnou úpravou korunových pozic přijde i vyšší krátkodobá volatilita. V delších tenorech, například již od jednoho týdne a dál, bychom se mohli dočkat krátkodobých výkyvů a následným návratem k průměru z posledního měsíce. Tento názor stavíme nejen na predikci „vyčkávacího“ postoje ČNB, ale i na pravděpodobném zachování současné tržní nálady, u níž se nám stále nechce vsadit na výrazné zhoršení.

Takový je obraz implikované volatility vyplývající z korunového opčního trhu. Vezeme-li v potaz zajištění, resp. spekulace, trhu měřené opční strategií risk reversal, rizika se mění zejména v kratších tenorech. V rámci jednoho týdne sice stále převažují call opce EURCZK nad puty se stejnou strike cenou, v posledních dnech je však patrná vyšší poptávka po putech naznačující silnější domácí měnu. K tomu může přispívat nejen vidina udržení relativně dobré nálady, ale zejména výhled stability sazeb ČNB, která by i přes již nějakou dobu existující tržní očekávání mohla na kurz koruny zapůsobit pozitivně. Podobně je tomu i v tenoru jednoho měsíce.

Ke zlomu dochází až v časovém rámci tří měsíců, kde již o něco silnější poptávka po put opcích EURCZK nad cally není patrná. To samé platí až do tenoru jednoho roku, který zůstává zcela stabilní za situace převahy callů EURCZK nad puty. Trh tak dlouhodobě pracuje s variantou slabší koruny proti euru, kde je největším rizikem pomalá ekonomická obnova umocněná závislostí na zahraničí ve spojení s vývojem pandemie koronaviru.

U opčního trhu lze vyčíst i pravděpodobnost posunu kurzu v jednotlivých časových rámcích. Podle výpočtů agentury Bloomberg existuje pravděpodobnost 35,4 %, že se EURCZK za týden bude obchodovat nad hranicí 25,75 za euro. V rámci jednoho měsíce dosahuje to samé číslo 40,9 %. Je tedy evidentní, že dle opčního výhledu bychom se neměli krátkodobě dočkat výkyvů směrem ke slabším hodnotám o více jak deset haléřů ve srovnání se spotem. Na druhou stranu, očekáván není ani posun k těm silnějším. Pravděpodobnost obchodů pod úrovní 26,50 za euro v jednom týdnu činí 23,9 %, v jedno měsíci pak 38 %.

Výhled pro dnešní den

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1264 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 97,10 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1171 do 1,1257 EURUSD.**

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 26,67 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 26,61 až 26,74 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 23,66 až 23,94 USDCZK.**

**Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.