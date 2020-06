Důvěra podnikatelů by v červnu měla vzrůst ve většině ekonomik (Ranní zpráva z finančního trhu)

Dnešek bude ve znamení červnových hodnot indexů nákupních manažerů. Ty budou zveřejněny pro ekonomiky Německa, eurozóny a USA. Ve všech těchto případech se čeká další, tentokrát již výraznější zlepšení. Nad hranici 50 bodů se nicméně indexy s největší pravděpodobností stále nepodívají. V Maďarsku zasedá centrální banka, ke změně úrokových sazeb však nejspíše nedojde.

Červnové PMI ukáží na další nárůst důvěry podnikatelů

Dnešek přinese v prvé řadě červnové indexy nákupních manažerů. Ty se budou týkat ekonomik Německa, eurozóny a USA. V červnu se již život ve většině zemí postupně vracel do zajetých kolejí, když došlo k odstranění velké části protikoronavirových opatření. Fyzické překážky podnikání ve formě uzavřených provozoven, či omezeného pohybu osob jsou snad již minulostí. Na to by měly reagovat i dnes zveřejněné indexy PMI, které pravděpodobně ukáží na další, tentokrát už výraznější nárůst důvěry podnikatelů ve všech zmíněných ekonomikách. To by se mělo týkat jak zpracovatelského průmyslu, tak i sektoru služeb. Spotřebitelé jsou však ve svých nákupech stále zdrženliví a poptávka tak i nadále zaostává za předkrizovým stavem. Indexy nákupních manažerů tak setrvají pod referenční hladinou 50 bodů.

Z USA dorazí také květnové statistiky prodejů nových domů. Trh očekává další mírný nárůst meziměsíční dynamiky. S drobným oživením na americkém nemovitostním trhu se sice počítat dá, prodeje nových domů však stále zůstanou hluboko pod úrovněmi ze začátku letošního roku.

V Maďarsku dnes zasedá centrální banka, změna úrokových sazeb se však od ní všeobecně nečeká.

Koruna pravděpodobně dnes mnoho důvodů k pohybu jedním či druhým směrem mít nebude. Lze tedy čekat obchodování poblíž včerejších hodnot. K vyšší míře volatility by mohly přispět případné spekulace na zítřejší zasedání bankovní rady ČNB.

Důvěra spotřebitelů v evropskou ekonomiku opět vzrostla

Předběžný údaj spotřebitelské důvěry v eurozóně za červen ukázal na další mírné zlepšení. Skutečná hodnota indikátoru ve výši -14,7 b. byla velmi blízko očekávání analytiků. I přes toto mírné zlepšení však důvěra ve spotřebitelském sektoru zůstává nadále nízká.

Důvěra v ekonomiku Maďarska v červnu vzrostla, pesimistická nálada však stále převládá i zde. Data ukazující na nárůst sentimentu v maďarském spotřebitelském sektoru jsme viděli už minulý týden. Dnes je doplnily údaje o důvěře podnikatelů, která rovněž zaznamenala mírné zlepšení, a to ve všech sledovaných odvětvích. Nejvíc pesimističtí zůstávají podnikatelé v průmyslu.

Květnové objemy polských maloobchodních tržeb byly lepší, než čekali analytici. Meziměsíčně tržby vzrostly o 14,5 %, meziročně však o 8,6 % poklesly. Meziroční pokles reálných tržeb byl jen o něco mírnější. Ač meziměsíční růst maloobchodních tržeb vypadá slibně, je nutné si uvědomit, že se jedná o nárůst z nízké úrovně. Spotřebitelé, a to nejen v Polsku, prozatím převážně váhají s nákupy především s ohledem na stále nejistý výhled dalšího hospodářského vývoje, který v sobě zahrnuje i riziko vyšší míry nezaměstnanosti.

Pozitivně překvapil také květnový index ekonomické aktivity chicagského Fedu, který byl výrazně lepší, než se čekalo. Ke zlepšení došlo především v oblasti produkce a zaměstnanosti, jenž šlo ruku v ruce s uvolněním restriktivních opatření proti šíření koronaviru ve Spojených státech. O překvapení v opačném směru se naopak postaraly květnové prodeje stávajících nemovitostí, které propadly oproti dubnu o necelých 10 %, trh přitom počítal se zhruba poloviční kontrakcí.

Koruna včera vykazovala vyšší míru volatility. Proti euru se v odpoledních hodinách pohybovala poblíž pátečních hodnot, když se obchodovala kolem 26,65 CZK/EUR. Proti americkému dolaru mírně posílila, a to zhruba na 23,70 CZK/USD. Diferencovaný vývoj však včera vykazoval celý region. Zatímco polský zlotý ve vztahu k euru posílil, maďarský forint naproti tomu oslabil. Euro k dolaru po celý včerejší den posilovalo. Většina akciových indexů mírně poklesla.