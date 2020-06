Vyšší daně na tabákové výrobky se stanou každoročním koloritem

"Výrazný růst daní na tabákové výrobky může navýšit dovoz nelegálních cigaret z ciziny. Rovněž může vést k omezení prodejů tabákových výrobků v pohraničí, kam jezdí nakupovat Němci a Rakušané," říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Vláda hodlá prosadit novelu zákona o spotřebních daních, která bude postupně navyšovat daně na tabákové výrobky i surový tabák. Zvyšování sazeb má proběhnout ve třech fázích v letech 2021, 2022 a 2023. Deklarovaným hlavním cílem je zachování principu nezvyšování cenové dostupnosti tabákových výrobků pro konečné spotřebitele, což má mít pozitivní vliv na zdraví populace.

Návrh harmonogramu navýšení sazeb spotřební daně z tabákových výrobků na období let 2021–2023

Daň z tabákových výrobků je po dani z minerálních olejů druhou nejvýnosnější spotřební daní. Z tohoto důvodu se lze domnívat, že hlavním cílem zvyšování daní na tabákové výrobky je zvýšení příjmů státního rozpočtu. Je však otázkou, zda zvyšování daní na tabákové výrobky přinese kýžený efekt. Výrazný růst daní může navýšit dovoz nelegálních cigaret z ciziny. Rovněž může vést k omezení prodejů tabákových výrobků v pohraničí, kam jezdí nakupovat Němci a Rakušané.

Předkladatelé návrhu počítají jen s mírnou změnou spotřebitelského chování, kdy bude docházet k přesunu preferencí mezi jednotlivými druhy tabákových výrobků a rovněž dojde k celkovému úbytku spotřebitelů. Dle výpočtů by zvýšení daní na tabákové výrobky mělo přinést do státního rozpočtu 2,0 miliardy korun v roce 2021. V letech 2022 a 2023 by dopady měly být shodné s tím, že se výběr daní navýší vždy o 1,9 miliardy korun.