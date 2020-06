Peníze místo stravenek a vyšší příjmy obcím. Vláda schválila daňový balíček

Vláda schválila návrh daňových změn s navrhovanou účinností od roku 2021. Daňový balíček obsahuje očekávanou úpravu stravenkového paušálu a přináší rovné podmínky mezi domácími i zahraničními investory u zdanění příjmů z dluhopisů. V oblasti daně z nemovitých věcí pak Ministerstvo financí vyslyšelo požadavek samospráv získat možnost nastavit výši této daně pro jednotlivé městské části různě.

Peníze místo stravenek

Díky revolučnímu návrhu stravenkového paušálu budou zaměstnavatelé moci vedle závodního stravování a stravenek poskytovat příspěvek na stravování také přímo v peněžní formě. Stravenkový paušál bude fungovat jako jednodušší a levnější alternativa dnešního režimu, který bude zachován v plném rozsahu. Příspěvek od zaměstnavatele zaměstnanci bude i nadále osvobozen od daní i pojistných.

„Nerušíme stravenky ani závodní jídelny. Pouze k nim přidáváme třetí možnost, která zaměstnavatelům umožňuje poskytovat příspěvek na stravování také přímo v penězích. Jestliže budou místo barevných papírků vyplácet peníze ve stejné hodnotě, zbaví se vysokých poplatků a zbytečného papírování. Pokud jim ale dosavadní model vyhovuje, mohou u něj zůstat a nic se pro ně nezmění,“ říká ministryně financí Alena Schillerová.

V současné době přibližně 1,8 ze 4,3 milionů zaměstnanců chodí na oběd do jídelny v práci, dalších 1,5 milionu dostává stravenky. Ostatní zaměstnanci na tento benefit nedosáhnou právě kvůli vysoké administrativě a platbě provizí, jimiž je zatížen stravenkový systém. „Pokud dáme zaměstnavatelům možnost poskytovat příspěvek na stravování bez existence placeného zprostředkovatele, budou si jej moci dovolit i malé firmy nebo živnostníci s jedním nebo se dvěma zaměstnanci. Nově tak příspěvek bude moci čerpat další až milion zaměstnanců,“ dodává ministryně financí.

Po změně dnešního systému volají provozovatelé hospod a restaurací. Ti nyní platí stravenkovým firmám na úkor své marže vysoké provize běžně ve výši 5 až 7 %. „Když číšníkovi zaplatíte za jídlo 100korunovou stravenkou, restaurace inkasuje jen 93 korun. Navíc musí čekat na proplacení stravenky i týdny. Když ale zaplatíte rovnou v penězích, bude mít tu stokorunu ihned a zůstane jí celá. I pro restaurace tak stravenkový paušál představuje jednoznačný benefit,“ přibližuje ministryně.

Uznatelnost výdajů k boji s koronavirem

Daňový balíček byl na dnešním jednání vlády doplněn o návrh, který umožní OSVČ a firmám snížit si daňový základ u daní z příjmů o výdaje vynaložené na bezúplatné nepeněžité plnění určené pro boj s pandemií koronaviru, a to v období od 1. března 2020 do 31. května 2020. „Chceme tím podpořit všechny, kteří pomáhali v boji proti šíření nákazy. Mnoho firem okamžitě přešlo na výrobu roušek nebo jiných zdravotních pomůcek a dodávalo je zdarma tam, kde byly nejvíce potřeba. Pandemie zvedla v naší zemi obrovskou vlnu solidarity a my si jí moc vážíme,“ říká ministryně Schillerová. Tyto výdaje si poplatníci budou moci uplatnit tak, jako by byly na podnikání.

Rovné podmínky u zdanění příjmů z dluhopisů

V oblasti zdanění příjmů z dluhopisů se díky zrušení osvobození úrokových příjmů nerezidentů z dluhopisů vydávaných v zahraničí poplatníkem se sídlem v ČR narovnají podmínky mezi domácími i zahraničními investory. Toto osvobození bylo zavedeno v roce 1994 s cílem zvýšit atraktivitu českých dluhopisů na evropském trhu. „Jde o přežitek z doby transformace, který už dávno přestal mít smysl. Dluhopisy českých emitentů si na světových finančních trzích našly své místo. Navíc není spravedlivé, že investoři z ciziny tyto příjmy nedaní, zatímco ti čeští ano,“ dodává Alena Schillerová.

Naopak u příjmů ze státních dluhopisů vydávaných Českou republikou se osvobození rozšíří. Nyní jsou od srážkové daně osvobozeny příjmy nerezidentů ze státních dluhopisů vydávaných Českou republikou v zahraničí. Nově se toto osvobození bude týkat všech příjmů ze státních dluhopisů, a to nejen českých státních dluhopisů vydávaných podle českého práva v tuzemsku, ale i dluhopisů vydávaných ostatními státy Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru. Navíc už srážkové dani nebudou podléhat ani příjmy domácích držitelů státních dluhopisů.

„To znamená, že od příštího roku už nebudou zdaněny ani příjmy z dluhopisů, které stát nabízí a prodává občanům. Dluhopis Republiky tak bude ještě přitažlivější možností pro všechny, kteří chtějí zajímavě a přitom bezpečně zhodnotit své úspory,“ vysvětluje ministryně financí.

Vyšší příjmy pro obce z průmyslových zón

Předložený daňový balíček také posiluje rozhodovací pravomoci místních samospráv v oblasti daně z nemovitých věcí a nově jim umožňuje stanovovat místní koeficient pro jednotlivé části obce. Nyní si mohou obce nastavit místní koeficient pouze jednotně na celém svém území. Daň z nemovitých věcí je stoprocentním příjmem obce, přičemž ty mají právě díky stanovení místního koeficientu možnost zvýšit své příjmy.

„I přesto jej doposud zavedla ani ne desetina obcí. V některých z nich se přitom nacházejí továrny nebo jiné průmyslové objekty, které vedle pracovních míst mohou přinášet obci i negativní dopady na životní prostředí. Pokud by tyto dopady chtěla obec kompenzovat vyššími příjmy do své pokladny, dotklo by se to i běžných obyvatel. Proto vycházíme vstříc požadavkům starostů a umožňujeme jim, aby zvýšení místního koeficientu mohlo omezovat jen právě na tyto lokality,“ upřesňuje ministryně financí.

Jednodušší vykazování dobíjení elektromobilů

Daňový balíček přichází také s významným opatřením na podporu elektromobility, které zjednoduší využívání elektromobilů pro služební cesty. Pokud se pracovní cesta uskuteční ve vozidle poháněném elektřinou, bude napříště možné prokázat výdaje na tuto cestu s pomocí tzv. referenční cenu elektřiny. Referenční cena elektřiny je upravena ve vyhlášce Ministerstva práce a sociálních věcí a pro rok 2020 je stanovena ve výši 4,80 Kč za 1 kilowatthodinu.

Boj proti závislostem

V návaznosti na letošní úpravu sazeb spotřební daně z tabáku, k níž došlo na základě doporučení mezinárodních organizací (OECD a WHO), opakovaných požadavků Ministerstva zdravotnictví i dlouhodobých cílů vlády v oblasti veřejného zdraví, se v souladu s těmito požadavky navrhuje další postupné navýšení sazeb spotřební daně z tabákových výrobků, ze surového tabáku a zahřívaných tabákových výrobků. Sazby budou navyšovány podle předem schváleného harmonogramu pro období 2021–2023, což zajistí právní i ekonomickou jistotu pro všechny zúčastněné subjekty. Zároveň se nebude zvyšovat cenová dostupnost tabákových komodit. Ve všech případech se bude sazba spotřební daně navyšovat přibližně o 5 % ročně.

Snadnější vstup na trh pro malé distributory lihu

U distribuce alkoholu navrhuje Ministerstvo financí zavést více pásem u stanovování kaucí pro distributory lihu podle objemu distribuovaného lihu. V současné době je každý distributor lihu povinen složit kauci ve výši 5 mil. Kč. Nově budou existovat tři pásma, a to 500 tis. Kč, 1 mil. Kč a dosavadních 5 mil. Kč. Stejný princip platí už dnes u kaucí pro tzv. osoby povinné značit líh. Zavedení snížených pásem kauce usnadní vstup na trh s lihovinami malým distributorům lihu.

Úleva pro rodiče hospitalizovaných dětí

Daňový balíček také vychází vstříc rodičům s hospitalizovanými dětmi a osvobozuje od místních poplatků průvodce hospitalizovaných osob, u kterých je nutná celodenní přítomnost u pacienta, pokud je jim pobyt hrazen z veřejného zdravotního pojištění. „Pokud musí rodič zůstat s malým dítětem v nemoci, jeho pobyt hradí zdravotní pojišťovna. Jde ale o úplatný pobyt, který podléhá místnímu poplatku z pobytu, přičemž ten se z veřejného zdravotního pojištění nehradí a rodiče jej musí zaplatit. Díky naší novele se už od nich tento poplatek vybírat nebude,“ uzavírá ministryně financí.