FT: Robinhood a ceny akcií

„Pokud byste dokázali několik týdnů nečíst žádné zprávy z oblasti financí a nyní byste se snažili vše dohnat, možná byste si všimli, že se v nich často hovoří o investorech z Robinhooda,“ píše na stránkách FTAlphaville Jamie Powell. Pozornost, která je této platformě věnována, je dána tím, že podle řady názorů drobní investoři významně přispívají k rally akciového trhu a jeho údajnému odtržení od ekonomického fundamentu. Jak relevantní ale tento příběh je?



Powell poukazuje na to, že tématu se věnují hned dvě nové analýzy, a to od Barclays a od Soc Gen. Ta první pracovala s daty z platformy Robinhood a v první řadě poukazuje na to, že neexistuje žádná korelace mezi objemem akcií držených drobnými investory na straně jedné a pohybem celého trhu na straně druhé. To podle Powella samo o sobě ukazuje, že příběh o retailových investorech táhnoucích trh nahoru má slabiny.





Barclays jde ale ještě dál a podle této společnosti data ukazují, že „ čím je akcie na platformě Robinhood populárnější, o to hůře si vede“. Příkladem může být společnost Coty . Objem držených akcií se u ní na této platformě od března zvýšil čtyřikrát, ale přitom jde o titul, který si ve srovnání s dalšími akciemi z indexu S&P 500 vede nejhůř.„Jak se dalo čekat, Soc Gen došla k podobným závěrům, ale kopala trochu hlouběji, co se týče teze, že retail kupuje akcie zbankrotovaných firem,“ píše Powell. Soc Gen uvádí, že rally na akciích firem se slabou rozvahou nejsou ničím výjimečným, ale ty současné leží svým rozsahem mimo historická měřítka. Stojí za tím ale Robinhood? Podle Soc Gen ano i ne. Data totiž ukazují, že investoři využívající tuto platformu mají tendenci kupovat společnosti s velmi slabými rozvahami na straně jedné, ale také firmy z druhého konce spektra s rozvahami silnými.Powell tedy na základě těchto studií píše, že je téměř jisté, že to nejsou drobní investoři, kdo táhne celý trh nahoru. Může ale docházet třeba k tomu, že tito investoři mírně pohnou cenou některých akcií a „všimne si toho nějaký robot či algoritmus“, který se pak přidá. Následně se může vytvořit smyčka, kdy robot pohne cenou ještě výš, což přiláká další drobné investory a tak dále.Z hlediska celkového pohybu trhu je pak možné, že odráží zlepšující se ekonomická data. Powell poukazuje na Joe Weisenthala z Bloombergu, který píše, že ekonomika se od března „hodně zlepšila“. Takže na jednu stranu je situace stále špatná a existuje řada rizik, ale směr míří nahoru a je to znát v řadě sektorů. Ekonomika není ani zdaleka tam, kde se nacházela na počátku roku, ale z historického hlediska jsou akciové trhy dobré v odstranění krátkodobého šumu. Možná ceny akcií neleží tak mimo, jak se mnozí domnívají,“ píše Weisenthal.Zdroj: FTAlphaville