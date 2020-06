Čo bolo, čo bude... na finančných trhoch

Čo bolo

Minulý týždeň sme boli svedkami pomerne zmiešaných správ, ktoré ovplyvňovali vývoj na finančných trhoch.

Na jednej strane zhoršovali náladu na trhoch narastajúce počty nových prípadov koronavírusu (najmä v USA). Investori sa hospodárske oživenie, pretože vlády by v takomto prípade museli pristúpiť minimálne k spomaleniu uvoľňovania blokovacích opatrení.

Na druhej strane však náladu na finančných trhoch podporovali najmä správy týkajúce sa nových fiškálno-monetárnych stimulov. Americká centrálna banka uvažuje o navýšení programu nákupu aktív, pričom sa začalo hovoriť o tom, že americká vláda plánuje zaviesť ďalšie kolo fiškálnych stimulov. V tejto oblasti nezaháľala ani Európa, keďže Európska komisia rokuje o zavedení ďalšej vlny fiškálnych stimulov v objeme 750 miliárd eur. Britská centrálna banka počas minulotýždňového zasadania pristúpila k navýšeniu objemu programu nákupu aktív o 100 miliárd libier.

Počas minulého týždňa nakoniec prevládla na trhoch pozitívna nálada a investori sa skôr zaoberali otázkou nových stimulov, ako rizikom druhej vlny šírenia koronavírusu, čo potvrdzuje aj vývoj na akciových trhoch, ktoré zaznamenali nárast. Nemecký akciový index DAX zaznamenali nárast o takmer 6%, pričom americký akciový index S&P 500 zaznamenal nárast o takmer 3,5%.

Na komoditných trhoch sa darilo cenám ropy, keďže ropa Brent zaznamenala nárast o viac ako 8%, pretože zavedenie plánovaných stimulov by malo podporiť hospodárske oživenie, čo v konečnom dôsledku by malo viesť ku zvýšeniu spotreby ropy vo svete. Mierny nárast zaznamenali aj drahé kovy, ktoré podporujú najmä plánované kroky zo strany americkej centrálnej banky.

Na forexovom trhu sa najviac darilo japonskému jenu, pričom najvýraznejší pokles zaznamenala britská libra a brazílsky reál. Britská libra klesala najmä vďaka navýšeniu programu nákupu aktív zo strany BoE, pričom brazílsky reál oslabil vďaka nárastu počtu nových prípadov koronavírusu v krajine.

Čo bude

Tento týždeň budú ovplyvňovať vývoj na finančných trhoch najmä správy týkajúce sa plánovaných fiškálno-monetárnych stimulov, ako aj vývoj počtu nových prípadov koronavírusu. V prípade, ak by sa šírenie vírusu spomalilo a objavili by sa pozitívne správy týkajúce sa nových stimulov v Európe a v USA, akciové indexy by boli podporované v raste spolu s cenami ropy. V opačnom prípade by sa mohla nálada na trhoch zhoršiť a tzv. risk-on aktíva by zaznamenali pokles.

Taktiež netreba zabúdať ani na dôležité dáta, ktorú budú tento týždeň zverejnené a môžu výrazným spôsobom ovplyvniť náladu na trhoch. V utorok budú zverejnené predbežné PMI dáta z eurozóny, kde sa ukáže, či dochádza k postupnému oživeniu hospodárskej aktivity . V stredu zasadá RBNZ, kde sa očakáva, že sadzby ostanú nezmenené, pričom v Nemecku budú zverejnené Ifo indexy za jún. Vo štvrtok budú zverejnené objednávky tovarov dlhodobej spotreby za máj a medzikvartálny rast HDP z USA, čo nám vykreslí jasnejší obraz o stave americkej ekonomiky. Vo štvrtok budú tradične zverejnené aj dáta počtu žiadostí o podporu v USA. V piatok budú zverejnené dáta jadrovej PCE inflácie z USA za máj, ktoré môžu mimochodom naznačovať, či v USA došlo v máji k oživeniu agregátneho dopytu.