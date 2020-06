Deloitte: US břidlicoví těžaři přijdou o 300 mld. USD, sektor čeká velká konsolidace, což může ovlivnit celý ropný trh

V roce 2019 zbankrotovalo 42 břidlicových těžařů s celkovým objemem závazků kolem 25 mld.

Podle analytiků Deloitte čeká sektor US břidlicových těžařů období "velké komprese", když přetrvávající nízké ceny ropy vytváří obrovský finanční tlak na celý tento sektor. Podle analytiků celý sektor čekají odpisy v celkové výši kolem 300 mld. USD , což by mělo spustit výraznou vlnu konsolidace.Situaci kromě nízkých cen zhoršují negativní projevy koronavirové pandemie snižující především celkovou míru poptávky a celkově napjatá situace ve finančním sektoru vyplývající ze zmíněné pandemie. Oproti dřívějšku působí negativně hned několik negativních faktorů, což zvyšuje celkové riziko pro celý sektor.Cena americké WTI ropy se dostala ke 40 USD za barel , což je sice až 200% nad březnovým minimem, ale stále hluboko pod 60 USD z přelomu roku.Podle odhadů Deloitte by při ceně ropy kolem 35 USD za barel mělo být až 30% břidlicových US těžařů technicky insolventních. Dalších 20% se pak nachází v zóně ohrožení.Podle analytiků je drtivá většina zmíněných odpisů do značné míry pouze účetní povahy nicméně tlak působí rostoucí rizikovost takových aktiv a investic pro jejich držitele či potenciální zájemce.Podle analytiků se problém US břidlicových těžařů skrývá také v tom, že jejich produkce je jedním z hlavních růstových investičních momentů v celém ropném sektoru a z této pozice se případné problémy tohoto sektoru mohou celkem rychle rozšířit na celý sektor v jeho globálním vyjádření.