14,30 h - US futures aneb tržní zvrhlosti: Druhá vlna nákazy jako pozitivní signál pro akcie technologických firem

V duchu titulku by se dalo vyjádřit další z podivuhodných tržních rozpoložení. Zprávy o rostoucím počtu nakažených ve světě a konkrétně v některých zemích včetně USA se množí a zdá se, že koronavirová situace se s otevíráním ekonomik začala zhoršovat, což je v souladu s odhady. Asi nikdo ale nečekal, že růst nákazy bude z akciového pohledu možné brát jako pozitivní signál a přesto se zdá, že tomu skutečně tak bude. Podle některých komentářů je právě toto vysvětlení tím správným, jež objasňuje růst zájmu o sektory, které by mohly z nákazy profitovat. Konkrétně je řeč především o technologiích a online službách, které díky první vlně nákazy výrazně vystoupily do popředí. Akcie technologických lídrů jako jsou Apple Microsoft dnes v premarketu lehce rostou stejně jako další tituly, které prokázaly největší míru odolnosti vůči negativním koronavirovým dopadům. Od akcií Apple investory neodrazuje ani oznámení o opětovném uzavření cca 11 firemních prodejen v USA Dnes se dokonce daří i maloobchodním prodejcům patrně v očekávání předzásobení se spotřebitelů.Špatnou náladu rostoucí epidemiologické statistiky šíří především mezi leteckými dopravci.Doposud hlavní "tržní zvrhlostí" byla praxe růstu trhů po špatných makrech, kdy se spoléhalo na další stimulaci směrem od centrálních bank. Čím horší prezentovaná data byla, tím větší byla víra trhů v akce centrálních bank a tím příznivější byla reakce investorů.Celkově US indexové futures na začátku odpoledne indikují lehce růstový vstup do obchodování v tomto týdnu na úrovni cca 0,5%.