Brazílie se dostala za tragickou hranici 50.000 obětí a milionu nakažených koronavirem

Ke dni 22. 6. 2020 bylo v Brazílii podle oficiálních údajů 50.617 obětí pandemie COVID-19 a 1.085.038 nakažených. Podle agentury BBC, která citovala studii Universidade Federal de Pelotas z brazilského státu Rio Grande do Sul, připadá na jednoho identifikovaného člověka v Brazílii ve skutečnosti šest dalších, kteří jsou nakaženi koronavirem, aniž by to bylo oficiálně registrováno. Důvodem je velmi malé množství testů provedených v BFR. V této souvislosti je nutno upozornit české podnikatele se zájmem o export do Brazílie, že pandemie nadále není pod kontrolou a není možno uskutečňovat přímá jednání s institucemi ani se soukromými subjekty. Nadále trvá zákaz vstupu cizinců do BFR, který bude znovu zvažován MZV BFR po 25. 6. 2020.