Natixis: Budujeme ekonomiku citlivou na sazby

Hlavní ekonom francouzské investiční banky Natixis Patrick Artus se domnívá, že „budujeme ekonomiku vysoce citlivou na sazby“. Důvody jsou dva. Za prvé, ve vyspělých zemích roste zadlužení soukromého i veřejného sektoru. A za druhé, dochází k nafukování bublin na trzích s investičními aktivy.



První z následujících grafů ukazuje dlouhodobý vývoj veřejných dluhů zemí OECD. K jejich prudkému růstu došlo po roce 2008, následovalo období stabilizace na úrovni pod 120 % HDP. Poslední měsíce ale přinesly opět prudký růst veřejného zadlužení. Druhý obrázek popisuje vývoj dluhů domácností a firemního sektoru a šedá křivka vývoj celkového zadlužení:







Stimulační monetární politika vede podle ekonoma v současném prostředí k nafukování bublin na trzích s investičními aktivy, a to zejména na akciích a na realitách. COVID-19 a současný vývoj v ekonomice přitom vedou k ještě většímu růstu dluhů a monetární stimulaci. Dostáváme se tak do situace, „kdy by růst sazeb měl drastické dopady.“ Podle Artuse to znamená, že centrální banky budou pod tlakem držet sazby nízko i v případě, že se zvedne tempo růstu.Natixis v jiné analýze tvrdí, že stále není přesvědčen o tom, že Spojené státy míří k prudkému „V“ oživení, ale poslední regionální data z výrobního sektoru ukazují, že vývoj je lepší, než se čekalo. „Není pochyb, že se americká ekonomika zvedá z nehlubšího propadu od Velké deprese,“ píše Natixis a nová data podle něj podporují optimismus. Proti ale může stát vývoj v oblasti pandemie, protože v některých státech se situace opět zhoršuje. Jednotlivé státy zároveň čelí finančním problémům, což podle Natixisu snižuje pravděpodobnost opětovného zavádění restrikcí.Následující graf porovnává vývoj akciového trhu s aktivitou ve výrobním sektoru:Zdroj: Natixis