Nadace 700 let města Plzně přijímá nové žádosti o podporu

Nadace 700 let města Plzně přijímá ve druhé etapě žádosti o podporu, a to nejen na konkrétní akce, ale také na činnost. Žádosti je nutné podat do kanceláře nadace do 7. srpna 2020.

„První část roku byla ve všech oblastech poznamenána opatřeními, která byla spojena s pandemií koronaviru. Rádi bychom proto podpořili kulturní, sportovní, vydavatelské i jiné projekty, které se budou do konce roku konat. Jsme připraveni pomoci i tam, kde už se akce uskutečnila, ale nepodařilo se ji plně financovat dle předpokladu,“ uvedla výkonná ředitelka nadace Alena Kozáková.

Žádat mohou noví zájemci, ale i ti, kteří již příspěvek v tomto roce obdrželi. Je možné požádat i na stejný projekt, na nějž je podpora ze strany nadace již směřována. „Zároveň správní rada nadace schválila výjimku, kdy je možné požádat o příspěvek i na běžnou činnost,“ doplnila Alena Kozáková.

Formuláře najdou zájemci na webových či FB stránkách nadace. Žádosti na projekty jsou jednotné, nerozlišuje se oblast, na kterou je žádost směřována.

Žádost o podporu na činnost je samostatná. Případné informace k vyplnění žádostí na kontaktu: 378 035 300 nebo bila@plzen.eu.

Editace textu: Marie Fialová