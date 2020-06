Pojišťovny se letos i kvůli povodním opět „prohnou“, tak klidný rok jako předloňský je nečeká. Zatím to ale nevypadá ani na katastrofální rok 2013, kdy je živelní pohromy stály skoro 8 mld. Kč

Tuzemské pojišťovny se kvůli živelním pohromám letos docela „prohnou“. A to je teprve polovina roku. Mohou zapomenout, že by snad letošek mohl být z hlediska objemu pojistných škod souvisejících s živelními pohromami tak příznivý jako léta 2011, 2012, 2015 a 2018. To byly z tohoto hlediska pro pojišťovny nejpříznivější roky uplynulého desetiletí. Objem škod se v těchto letech pohyboval v pásmu od 2,6 do 3,6 miliardy korun (viz graf níže).

Naopak letos zkraje roku pojišťovny potrápil orkán Sabine, podobně jako loni Eberhard. Sabine sice třeba v lesích napáchala na poškozených stromech a dřevu jen šestinovou škodu v porovnání s miliardovou „dardou“, kterou v roce 2007 způsobil nechvalně proslulý orkán Kyrill. I to však naznačuje, že i letos budou mít pojišťovny bolehlav. Navíc, když se nyní přidávají škody z bouřek, přívalových dešťů či místních povodní a záplav. Pojišťovny tyto náklady zatím odhadují na stovky milionů korun.

Stále však nelze očekávat, že by letošek byl z hlediska živelního plnění pojišťoven tak katastrofální jako rok 2013. Tehdy živelní pojistné škody dosáhly 7,8 miliardy korun. Před sedmi lety ČR zasáhly nejprve rozsáhlé povodně a poté i letní bouře. Povodně z poloviny toho roku byly tehdy třetí nezávažnější živelní pojistnou událostí v novodobé historii Česka.

Ve výši objemu pojistných škod souvisejících s živelními pohromami se odráží nejen častost jejich výskytu a jejich závažnosti či plošnost, nýbrž také hodnota majetku, který zničí. Ta rok od roku zpravidla narůstá, a to kvůli obecnému růstu české ekonomiky , bohatnutí obyvatelstva a inflaci . Lidé mají například stále dražší automobily , nákladnější obydlí či zařízení na zahradách, takže bouře a další pohromy dané extrémním počasím tak ničí obecně stále dražší a dražší majetek.

Lukáš Kovanda, Ph.D.

Národní ekonomická rada vlády (NERV)

Hlavní ekonom