Deutsche B.: Zájem o dolar coby bezpečný přístav bude slábnout

Podle analytiků Deutsche Bank zájem o americký dolar coby "bezpečný přístav" bude s největší pravděpodobností v nejbližší době slábnout. Hlavním důvodem je růst počtu nakažených Covid-19 v zemi a obavy z negativního vývoje celé pandemie a následných ekonomických dopadů.Investoři se obávají masivnějšího nástupu další vlny šíření onemocnění v USA , což by mohlo nepříznivě ovlivnit ekonomické oživení v zemi.Od března až do těchto chvil byl o dolar zájem, investoři jej preferovali jako bezpečné úložiště prostředků. Dolar posiloval v rámci celého koše hlavních 10 směnných párů. Zájem o dolar v dobách zvýšené nejistoty je celkem běžný až obvyklý.Podle analytiků DB ale exitová strategie pro oživení zastavené US ekonomiky není tak rychlá jako například v Evropě Podle DB se aktuálně jeví jako zajímavá měna především čínský juan. Země se velmi dobře vypořádala s koronavirovou pandemií a co se týče finančních trhů, tak se postupně stále více otevírá světu, což platí i v obráceném gardu. Určitým rizikem pro čínský juan jsou blížící se prezidentské volby USA , od kterých DB očekává růst vzájemného napětí, což by mohlo zvyšovat rizikové prémie pro čínská aktiva.