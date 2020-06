Rozbřesk: Německo versus Slovensko - čí poptávka pomáhá Česku nejvíce

Investoři na trzích věří, že vlády dělají pro restart ekonomiky velké věci. A mají částečně pravdu. Deficity veřejných financí v největších evropských ekonomikách, podobně jako v Česku, se mohou letos pohybovat okolo 10 % HDP. Problém je, že za velkou částí deficitů bude stát čistě propad daňových příjmů nebo opatření udržující dočasně “nezaměstnané zaměstnance” v práci - chytřejší dávky v nezaměstnanosti.

Ne, že by se tato opatření nepočítala. Naopak, jsou velice důležitá - je správné, pokud stát zabraňuje masivnímu propouštění, vykrývá výpadky likvidity v podnikovém sektoru a dál sám utrácí, jako by žádné výpadky příjmů neměl. Jen se nedá na dnešní deficit dívat jako na velkou “bazuku” masivně restartující poptávku, ale spíše jako na velkou “záplatu”, zabraňující její masivní sebedestrukci. I proto budou čím dál víc důležitější sledovat nejen “záplaty”, ale i chytrou stimulaci nové poptávky v rozmrzajících ekonomikách.



V případě malých otevřených ekonomik jako Česka půjde nejen o nás, ale i to, co dělají naši sousedi. Dobrou zprávou je, že Německo přijalo v posledním měsíci rozpočtové balíky zaměřené na podporu domácí poptávky (přesahující 100 mld. eur). Špatnou zprávou, že míří více na spotřebu (skrze dočasné snížení daní) než na investice. Naše analýzy ukazují, že vyšší německé investice pomáhají Česku výrazněji než vyšší německá spotřeba. A důležité je si uvědomit, že ještě více pomůže českým výrobcům restart poptávky ve zbytku střední Evropy - každé euro proinvestované na Slovensku, v Polsku nebo v Maďarsku se promítne do výroby v Česku ještě výrazněji než eura utracená v Německu.



To jen podtrhuje známou skutečnost, že Česko kriticky závisí na dalším hladkém fungování evropského vnitřního trhu, a to zejména s nejbližšími sousedy. Česká koruna se usazuje v relativně úzkém pásmu mezi 26,60-26,70 EUR/CZK ČNB tento týden přechodem do fáze “vyčkávání” může české měně lehce pomoci, ale to pouze za předpokladu, že na globálních trzích vydrží pozitivní nálada, ve které akcie a riziková aktiva rostou nehledě na rostoucí globální přírůstky nových nakažených EU příliš v pátek nepokročila v otázce ustavení “Fondu oživení”, který má disponovat 750 miliardami euro . Z toho nemá euro radost, a tak se eurodolar tlačí níže, a to přesto, že čísla nově nakažených koronavirem se v USA nevyvíjejí dobrým směrem. Počty nakažených prudce rostou na Floridě a v Arizoně, přičemž například Apple znovu uzavřel svoje kamenné obchody v nejpostiženějších jižních státech Odhlédneme-li od epidemiologické situace, tak eurodolar by z dat tento týden měl sledovat několik důležitých položek: zítra červnové PMI eurozóny , ve čtvrtek týdenní data z amerického trhu práce a v pátek spotřebitelské údaje v USA za měsíc květen. Ropa Brent startuje nový týden na úrovni 42 dolarů za barel poté, co v posledních sedmi dnech přidala k dobru téměř deset procent. Obavy z druhé vlny koronavirové pandemie tak přebíjí pozitivní vývoj na poptávkové straně , respektive svižné oživení spotřeby ropy napříč světem. To je navíc podporováno těžebními škrty aliance OPEC+, které členské státy prozatím plní nad očekávání disciplinovaně. Výsledkem je napjatější fyzický trh s ropou , což potvrzuje negativně skloněná forwardová křivka (tzv. backwardace) až do října letošního roku.V tomto týdnu bude pozornost ropného trhu soustředěna jak na vývoj koronavirové pandemie, a to zejména ve Spojených státech , tak na tradiční fundamentální statistiky. V úterý a ve středu to budou data k zásobám v USA z dílny API, respektive EIA. V pátek pak přijde na řadu aktivita amerických producentů, která v minulém týdnu opět klesla (celkem na 189 aktivních vrtných souprav, neboli 72% propad od propuknutí pandemie).