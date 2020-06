Počasí: Konec trvalých dešťů, přijde léto s přeháňkami

Medard se vyřádil na českém území, co to šlo. Dodal cennou vláhu, někde přinesl i zkázu vlivem povodní. Srážkové úhrny za poslední měsíc činí na některých místech 150 až 250 mm. Počasí se v dalším období trochu uklidní. Přijde více slunce, teploty vyskočí nahoru. Vysoká vlhkost na celém území přinese občas přeháňky nebo bouřky. Srážek už nebude tolik jako v předchozích dnech. Nejnižší polohy se mohou dočkat první tropické třicítky. Nejčastější průměr teplot však bude kolem 24 °C. Na obloze bude převládat polojasno, což je velká změna oproti zataženým dnům uplynulého týdne.

Modely čekaly příchod letního počasí už párkrát, vydatné srážky a vysoká vlhkost vzduchu situaci vždycky otočily. Podle aktuálních prognóz už to vyjde. Nečekejte zatím ale tropické léto, teploty budou kolem průměru. Počasí bude příjemné, vlahé, ideální pro krajinu, která teď potřebuje slunce. Sucho prakticky zmizelo z Česka. Jsou drobné výjimky, ale na 90 % území srážky stačily na výrazné zlepšení půdní vláhy. Na mnoha místech je nyní půda i přesycena. Při dalších srážkách by to mohlo znamenat vážné povodně. Další vydatné a plošné srážky ale nejsou očekávány. Povodně ještě budou doznívat v Moravskoslezském kraji.

Předpověď počasí na další dny

V pondělí bude polojasno až oblačno. Na západě ojediněle přeháňky. Na východě ještě poslední doznívání deště a přeháněk. Teploty 21 až 25 °C, na východě jen kolem 19 °C.

V úterý bude skoro jasno, polojasno. Na severovýchodě ještě oblačno a místy přeháňky. Teploty 20 až 24 °C.

Ve středu bude skoro jasno, polojasno. Během dne nárůst kupovité oblačnosti a místy přeháňky nebo bouřky. Ráno místy mlhy. Teploty 20 až 24 °C.

Ve čtvrtek bude skoro jasno, polojasno. Během dne nárůst kupovité oblačnosti a místy přeháňky nebo bouřky. Ráno místy mlhy Teploty 20 až 24 °C.

V dalších dnech bude velmi podobně. Zpočátku skoro jasno, polojasno. Během dne nárůst kupovité oblačnosti a místy přeháňky nebo bouřky. Ráno místy mlhy Teploty by měly začít stoupat až na 25 až 29 °C.