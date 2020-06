20.06.2020 Ve třech obcích vybrali v sobotu nové zastupitele (20.6.2020)

20. června 2020

Voliči šli do volebních místností v obcích Kostelní Radouň na Jindřichohradecku, Žíšov na Táborsku a v obci Bernardov na Kutnohorsku. Počet zastupitelů klesl v těchto obcích pod zákonem stanovený počet nebo se zde zvolená zastupitelstva rozpadla. O celkem 19 mandátů se ucházelo 35 kandidátů.

Volební účast dosáhla 51,09 %. Mandát získalo dohromady 11 mužů a 8 žen. Průměrný věk zvolených zastupitelů je 43,7 let. Nejstaršímu z nich je 64 let, nejmladšímu 28 let. Nejvyšší zájem voličů zaznamenali v obci Kostelní Radouň, kde se jich k volbám dostavilo 53,04 %.

„Pracovníci Českého statistického úřadu musí být na zpracování výsledků plně připraveni bez ohledu na náročnost i rozsah voleb. Nejinak tomu bylo i v tomto případě, kdy na třech přebíracích místech i v ústředí ČSÚ zajišťovalo volby několik desítek osob,“ vysvětluje

Eva Krumpová, 1. místopředsedkyně Českého statistického úřadu.

Průměrný věk kandidujících byl 40,5 let. Nejmladšímu kandidátovi bylo 21 let, naopak nejstaršímu bylo v době konání voleb 64 let. O post zastupitele se ucházelo 16 žen, tj. 45,7 % z celkového počtu kandidátů.

Poslední okrsek byl zpracován ve 23.16 hodin. V pondělí výsledky hlasování projedná Státní volební komise a po schválení budou uveřejněny ve Sbírce zákonů.

