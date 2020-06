Víkendář: Roubini o akciích, ekonomice a prezidentských volbách

Současný propad je větší než ten ve třicátých letech. Tehdy trvalo roky, než se plně projevil, nyní ekonomika zkolabovala během pár týdnů. Mnozí se domnívají, že se zase velmi rychle zotaví, ale to je omyl. Pro Der Spiegel to uvedl známý Nouriel Roubini, podle kterého se sice ekonomická aktivita ve druhém pololetí letošního roku zvedne, ale rozhodně nedosáhne úrovní z období před pandemií. A to ani v roce 2021.



„Akciový trh lže sám sobě, investoři sází na další stimulační balíčky a prudké oživení zisků. Pro lidi ve Spojených státech to ale neznamená nic. Na Wall Street udávají směr velké korporace, zejména jde o banky a velké technologické firmy. Ty krizi přežijí, protože stát je nikdy nenechá padnout. Budou propouštět, snižovat náklady a nakonec budou mít více tržní síly než na začátku. Ale menší firmy takové věci nemohou dělat a padnou. Každá druhá restaurace v New Yorku podle mého názoru zbankrotuje, ale McDonald's přežije,“ uvedl ekonom.





Podle Roubiniho drží nejbohatších 10 % Američanů 80 % všech akcií , ale 75 % Američanů žádné akcie nedrží. Naopak podle průzkumu Fedu nemá 40 % Američanů ani 400 dolarů pro případ finanční nouze. A tato nouze je podle ekonoma nyní a právě proto lidé vycházejí do ulic. Je to vidět i na tom, kolik demonstruje mladých bílých lidí. Jsou to často ti, kteří mají zkrácené pracovní úvazky, často již nedostávají státní podporu a v tuhle chvíli nemají z čeho platit účty za telefon a nájem.Roubini uvedl, že současný americký prezident Donald Trump se své funkce jen tak nevzdá a nemusí uznat výsledky blížících se voleb . Pokud budou výsledky těsné, „nepůjde k soudu, ale bude vinit Čínu Rusko , černochy či imigranty a chovat se jako diktátor v banánové republice.“ Roubini dokonce míní, že může „povolat své zastánce do zbraní“. Ohledně monetární politiky ekonom uvedl, že Fed již udělal více, než musel, a je to správně, protože se snažil zabránit deflaci. Zároveň ale ztrácí svou nezávislost, což je podle ekonoma zřejmé třeba z toho, jak jeho vedení reagovalo v roce 2018 na propad akciového trhu poté, co Fed oznámil utažení politiky. Současná politika pak „v dlouhém období povede k inflaci “.Jak dospějeme k vysoké inflaci ze současného stavu vysoké nezaměstnanosti a dezinflačních tlaků? Podle Roubiniho se postupně projeví pokles agregátní nabídky vyvolaný deglobalizací. Globalizace totiž dosáhla vrcholu ještě před současnou krizí a pandemie její úpadek jen zesílila. Ekonom pak podle svých slov není překvapen tím, kolik peněz nyní dává na stimulaci Evropa . Jde podle něj o snahu o záchranu eura a podporu zranitelných zemí, jako je Itálie . Pokud by ta zkolabovala a odešla z měnové unie, „vše by skončilo.“ Německo pak naštěstí pochopilo, že „nemůže neustále se vším nesouhlasit“.Roubini míní, že britská vláda počítá s tvrdým brexitem a nestojí o obchodní dohodu podobnou té, kterou má EU například s Kanadou. Takový postoj je ale podle ekonoma bláznivý a nakonec budou kvůli němu stát fronty kamionů na hranicích . Odnese to zejména britská ekonomika , ale i evropské akcie a hospodářství.Zdroj: Der Spiegel