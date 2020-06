Wall Street 19.6. - akcie v závěru týdne poklesly v obavách ze sílícího koronaviru v zemi

Páteční obchodní den v USA začal poměrně pozitivně, když se hlavní indexy po otevření pohybovaly přibližně +1 %. Ovšem postupně ztratily nejen úvodní zisky, ale dokonce se dostaly do záporu. Důvodem nebylo nic jiného než obavy z růstu počtu nově nakažených koronavirem v USA, situace se zhoršila hlavně na Floridě a v Kalifornii. Trhy propadly nejen kvůli aktuálním datům, ale i z důvodu nadcházejícího víkendu a nemožnosti reagovat na případné další zhoršení situace až do pondělí. Právě nejistota bývá zpravidla hlavním spouštěčem výprodejů, tak jako dnes. Ovšem akciový trh se stále drží poměrně vysoko, díky pokračující pomoci centrálních bankéřů. Zvítězí tedy peníze nebo nemoc? To je otázka za milión dolarů. Ti, kteří věří v další pokles trhu, se mohou velmi snadno spálit, ovšem to i ti, kteří věří v zotavení ekonomiky a právě proto jsme svědky opravdu výrazné volatility, která, dokud se nerozhodne, kdo má pravdu, bude nejspíše pokračovat.

Nejvíce dnes ztratil energetický sektor (Halliburton -1,1 %, Chevron -1,4 %, Exxon Mobile -1,9 %) a finanční instituce (Bank of America -0,3 %, Citigroup -0,9 %, Visa -0,9 %). Naopak vítězně z dnešního dne vyšel zdravotní sektor (Pfizer +0,5 %, Gilead +4,6 %, Teva +3 %).

Na závěr bych rád popřál investorům a hlavně pak spekulantům hodně štěstí, neboť stávající situace sice nabízí obrovské příležitosti, ale s těmi jsou vždy spojena velká rizika a není tomu jinak ani tentokrát.