Centrální banka ponechá repo sazbu beze změny (Tématické reporty)

Na základě prohlášení tří členů bankovní rady, včetně guvernéra, měníme naše očekávání ohledně nadcházejícího zasedání 24. června ze snížení repo sazby o 20 bb na její stabilitu. Na současné hodnotě 0,25 % by pak podle našeho základního scénáře měla repo sazba setrvat až do konce příštího roku. V případě potřeby dalšího uvolnění měnové politiky bude ČNB muset využít nekonvenčních nástrojů.

Počátkem tohoto týdne se s ohledem na blížící se měnově politické zasedání bankovní rady ČNB, vyjádřili hned tři její členové. Podle guvernéra J. Rusnoka, viceguvernéra M. Mory i člena bankovní rady V. Bendy je aktuální uvolnění měnové politiky ČNB dostatečné a není třeba v tuto chvíli úrokové sazby měnit. Ostatní centrální bankéři své preference před započetím mediální karantény nevyjádřili. Viceguvernér T. Nidetzký však již na minulém hlasování nepodpořil snížení základní úrokové sazby o 75 bb, které nakonec bankovní rada odhlasovala většinou hlasů, nýbrž navrhoval snížení pouze o 50 bb. Zdůrazňoval přitom, že velmi nízká úroveň úrokových sazeb by mohla mít nežádoucí dopad na stabilitu a ziskovost finančního sektoru. Obdobně se vyjádřil i V. Benda. Pro snížení o 50 bb, a nikoliv o 75 bb, hlasoval také člen bankovní rady A. Michl. Ten však spolu s dalším členem bankovní rady O. Dědkem poukazoval na fakt, že pokles měnově politických úrokových sazeb je v rámci tržních úrokových sazeb tlumen nárůstem rizikové prémie. Jak A. Michl, tak i O. Dědek během minulého jednání uvedli, že snižování úrokových sazeb by z toho důvodu mělo pokračovat. Ke snížení základní úrokové sazby na 0,05 % by se mohl klonit i zbývající člen bankovní rady T. Holub. Ten bude pravděpodobně přisuzovat větší váhu riziku možnému podstřelení inflačního cíle vlivem slabé poptávky. Zdá se, že většina bankovní rady ČNB je již rozhodnuta ponechat úrokové sazby na příštím zasedání beze změny. V důsledku této skutečnosti, jsme se rozhodli změnit naši prognózu vývoje dvoutýdenní repo sazby a nyní očekáváme, že tato sazba zůstane příští týden beze změny, tedy na 0,25 %. Podle výše uvedeného by však hlasování mohlo skončit těsným výsledkem.

Náš základní scénář počítá se stabilitou dvoutýdenní repo sazby na 0,25 % až do konce příštího roku. Rizikem této prognózy je především delší dobu trvající recese světové ekonomiky, či výskyt druhé vlny koronavirové epidemie. To by vedlo k potřebě dalšího uvolnění měnové politiky ČNB. V tuhle chvíli však není zřejmé, zdali by došlo k dalšímu snížení základní úrokové sazby, či by centrální banka rovnou přistoupila k využití nekonvenčních nástrojů. Jde jednak o to, že předpokládané snížení repo sazby o 20 bb by v tomto případě pro reálnou ekonomiku nepřestavovalo významný impulz. A pak je také možné, že ČNB přehodnotila své vnímání technické dolní hranice úrokových sazeb. Guvernér J. Rusnok tento týden prohlásil, že hrozbou pro finanční stabilitu by mohly být nejen záporné, ale i nulové úrokové sazby. Zdá se tedy, že tento názor již rezonuje u většího počtu členů bankovní rady. Je tak dokonce možné, že repo sazba již dosáhla tzv. technické nuly a znovu už klesat nebude. Připomeňme, že v minulosti byla za technickou nulu považována hladina 0,05 %. Tam ČNB držela repo sazbu od listopadu 2012 až do srpna 2017, tedy po dobu necelých pěti let. Pokud centrální banka opravdu výši technické nuly přehodnotila, bylo by zajímavé slyšet, proč se tak stalo. Ve finančním sektoru totiž k zásadním změnám od té doby nedošlo. Nejistota však stále panuje také ohledně nekonvenčních nástrojů, které by centrální banka v případě potřeby mohla použít. Z vyjádření některých členů bankovní rady vyplývá, že centrální banka se touto problematikou v poslední době zabývá a na tiskové konferenci bychom se tak mohli dočkat alespoň obrysů dalších kroků centrální banky pro případ, že bude měnovou politiku potřeba ještě více uvolnit. Jelikož konvenční měnová politika ČNB již v podstatě narazila na své limity, transparence ohledně dalších kroků může být v prostředí oslabených poptávkových tlaků zásadní pro ukotvení inflačních očekávání v následujícím období.