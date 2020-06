Plümper: COVID-19 jako nemoc chudých, nebo bohatých?

Je COVID-19 nemocí bohatých? Tuto otázku si na stránkách VoxEU kladou Thomas Plümper a Eric Neumayer s tím, že v Německu epidemie začala u lidí, kteří se vraceli z lyžování a infekcí bylo nejvíce v bohatších regionech. Ve druhé fázi se ale ukázalo, že na významu nabírají jiné faktory.



Plümper poukazuje na to, že podle médií jsou v USA a ve Velké Británii pandemií nejpostiženější nejchudší části společnosti. Jenže „vztah mezi chudobou a COVID-19 je složitější, než ukazuje anglosaská zkušenost“. Podle ekonoma konkrétně záleží na tom, jak se epidemie začala šířit a jak „vstoupila do země“. Mohou ji tam přinést například lidé ze zahraničí, kteří přichází za prací, studenti, turisté a podobně.





Význam má konkrétně hlavně to, jak se virus dostal do země tam, kde se pak epidemie vymkla kontrole. V Německu se podařilo první vlnu eliminovat, ale druhá se dostala mimo kontrolu. Poprvé se totiž virus objevil ve společnosti Webasto, které měla partnera v Číně a došlo k vzájemnému kontaktu zaměstnanců. Výsledkem bylo 16 nakažených , kteří ale byli rychle izolováni.Měsíc poté ale došlo k prudkému růstu počtu případů v řadě evropských zemí a epidemii již nešlo potlačit. V Německu kvůli těm, kteří se vraceli ze zimních prázdnin v Alpách. Navíc došlo k několika „superpřenosům“ na karnevalech či slavnostech piva . Zimní dovolenou Rakousku si přitom mohou dovolit jen bohatší rodiny a v Německu tak na rozdíl od USA či Velké Británie došlo k šíření epidemie hlavně v bohatší části společnosti.Ve druhé fázi se ale „bohatství stalo výhodou“. Lidé totiž začali omezovat svůj společenský život a nastalo období sociálního distancování. To je ale dáno i tím, jak jsou jednotliví lidé schopni distancování, protože například bílé límečky mohou často pracovat z domova, ale řada lidí ne. Jinak řečeno, chudší lidé nemají takový prostor pro to, aby se odstřihli od ostatních, protože mají méně ekonomických zdrojů. To vede k tomu, že virus postihne tu chudší část společnosti.Ekonomové tedy shrnují vše s tím, že v Německu sice epidemie začala jako nemoc bohatých, ve druhé fázi se ale začala přesouvat do chudších částí společnosti a tento vývoj se tak již podobal tomu, co pozorujeme v USA nebo Velké Británii. V těchto zemích se ale už první vlna objevila mezi chudšími domácnostmi a výsledná mezera mezi chudými a bohatšími je proto větší. Ekonomové tvrdí, že čím déle bude pandemie trvat, o to větší bude ekonomická a společenská stratifikace.Zdroj: VoxEU