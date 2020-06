Připravme se na EU nové generace

Euroskupina předložila a Evropská rada od 1. června schválila tři záchranné sítě o celkovém objemu 540 miliard € pro pracující, podniky i vlády. Patří sem nástroj pro dočasnou podporu na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci (SURE) v hodnotě 100 miliard €, podpora podniků pomocí mimořádného financování prostřednictvím půjček EIB až do výše 200 miliard € a aktivace ESM s měkkými podmínkami, jejíž objem nemá přesáhnout 240 miliard €, případně 2 % HDP členských států . Oproti původnímu záměru z roku 2012 má nový úvěrový rámec ESM mnoho výhod, mezi něž patří například nižší celkové náklady pro jednotlivé země (1 % ve staré verzi oproti 0,08 % na 10 let nebo dokonce -0,07 % na 7 let ve verzi nové). Původně se očekávalo, že první zemí EU, která úvěrový rámec ESM využije, bude Kypr, ale ten si to zase rychle rozmyslel. Podobné debaty probíhají na parlamentní úrovni také v Itálii , ale aktivace ESM se nezdá být pro vládní koalici tou nejlepší volbou.

Nový dočasný nástroj EU nové generace pro roky 2021-2024 o objemu 750 miliard €, o němž se bude mimo jiné diskutovat spolu s víceletým finančním rámcem MFF na období 2021-27. První verze návrhu ozdravného fondu předloženého Evropskou radou zahrnuje dotace o objemu 440 miliard €, záruky ve výši 60 miliard € a úvěry zvící 250 miliard €. Díky své vysoké úvěruschopnosti by si EU na financování tohoto nástroje mohla vzít dlouhodobou půjčku za velmi nízkou sazbu. Na základě plánu Evropské rady by mohly být dotace rozděleny například takto: cca 83 miliard € pro Itálii, 77,3 miliard € pro Španělsko, 39 miliard € pro Francii a 22,5 miliardy € pro Řecko. Nejde však o peníze zadarmo. Přístup k tomuto instrumentu by byl podmíněn přípravou vlastního plánu hospodářské obnovy v rámci Národních programů reforem jednotlivých zemí, které budou hodnoceny v rámci Evropského semestru. Plnou kontrolu nad alokací fondů by měly Komise, Evropská rada a Evropský parlament, i když zatím není jasné, jak přesně by to fungovalo. Víme jen, že by byly evropské fondy uvolňovány v několika etapách v závislosti na plnění plánu hospodářské obnovy. V této fázi není zřejmé, zda by tyto plány obnovy a zotavení zahrnovaly i strukturální reformy, ale na to při debatách a politických handlech mezi Šetrnou čtyřkou a zbytkem EU ještě určitě přijde řeč.