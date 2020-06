Plzeňská zoo hlásí nový přírůstek do zubří rodiny

Zubr evropský (fotografie: K. Misíková)

V Zoologické a botanické zahradě města Plzně se dne 24. května 2020 narodilo mládě zubra evropského. Malá samička dostala jméno Onica. Zoo chová zubry evropské od roku 1997 a má také jeden český rekord – samice Cvarka, 24 let, je věkově českou rekordmankou.

Stádo v plzeňské zoo nyní tvoří dvě samice Cvarka (*3. října 1996, Zoopark Chomutov) a Radbuza (*19. srpna 2006, Měřín) dovezená z Obory Radany. „Dne 21. ledna 2014 jsme dostali z pražské zoo jejich původního chovného samce Arba (*15. července 2004 v Zoo Amsterdam). Ještě do konce roku se u nás stačil stát otcem, když Radbuza 18. října 2014 porodila samičku, která dostala podle klíče plemenné knihy jméno Onia. Následovala ještě další čtyři mláďata. Dvě chovné samice v Plzni se zasloužily o 12 narozených mláďat, každá po šesti,“ řekla Miroslava Palacká z plzeňské zoo.

„První zubři v Plzni – Cvuk a Cvarka se narodili v Chomutově roku 1996, v roce 1997 se stali prvními obyvateli naučné stezky Vývoj přírody ve čtvrtohorách. Samec Cvuk byl do příjezdu nosorožců roky vůbec nejmohutnějším zvířetem plzeňské zoo. První mládě, samec Ondra, se narodilo roku 2000, druhý, pokřtěný Onyx, 23. května 2002. V roce 2008 se narodilo jejich poslední šesté mládě. Pro zubry je veden Evropský záchovný program a v historii nejstarší sepsaná plemenná kniha. Jejich chov je koordinován a i křtění má svá pravidla – všechna plzeňská mláďata se budou jmenovat od On,“ vysvětlil mluvčí zahrady Martin Vobruba.

„Samec Ony v roce 2019 úspěšně absolvoval transport do Berlína i tamější pobyt a 13. června 2019 odletěl spolu s dalšími zubry do Baku. Velkou radost nám pak udělaly první fotky a videa z vykládání v aklimatizační oboře v Národním parku Shahdag. Ony se tak stal vůbec prvním kopytníkem, který se narodil v Zoo Plzeň a byl vrácen do přírody. Velmi doufáme, že se v budoucnu zapojíme do dalších podobných projektů,“ doplnil Martin Vobruba.

Text: Adriana Jarošová