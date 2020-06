Avast: Zařazení do indexu FTSE 100 (Komentář k firmě)

Akcie Avastu budou od pondělí 22. června 2020 zařazeny do hlavního indexu londýnské burzy FTSE 100.

To znamená, že dnes, v pátek 19. 6. 2020 , se dá čekat, zejména ke konci obchodování, zvýšená aktivita investorů na tomto titulu. Je to dáno tím, že investoři, kteří sledují indexy, budou přehodnocovat svá portfolia a zařadí do nich akcie Avastu. Objem zobchodovaných akcií pravděpodobně vysoce překoná průměrné hodnoty.