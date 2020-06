Dnes začnou jednání o unijním programu pomoci v rozsahu 750 mld. EUR

Zástupci vlád 27 zemí EU dnes začínají formou videokonference jednat o konkrétní podobě plánovaného stimulačního protikovidového fiskálního rámce, který bude pracovat s prostředky v rozsahu 750 mld. EUR EU není ohledně podoby a pravidel rámce vůbec jednotná a není vůbec jisté jak a kdy se podaří názorové rozdíly vyřešit.Očekává se, že dnešní jednání k vyřešení všech neshod nepovede a bude potřeba nejméně jednoho dalšího summitu, který by už měl proběhnout při fyzické účasti zástupců jednotlivých vlád.EK odhaduje, že kvůli koronavirové pandemii letošní HDP celé unie oslabí o cca 7,4%. Konkrétní výsledek bude závislý na vývoji nákazy a zdravotní krize jako takové a na tempu restartu evropských ekonomik v následujících měsících.Mezi hlavní rozpory zatím patří samotný rozsah programu i jeho forma, diskutuje se také o způsobu distribuce prostředků a také o jejich návratnosti.Mezi hlavní oponenty programu a jeho aktuálně zamýšlené podoby patří především Rakousko , Holandsko, Švédsko a Dánsko. Těmto zemím se nelíbí, že by se prostředky získaly z kapitálových trhů a že by byly poskytovány formou grantů. Tyto země prosazují, aby se prostředky poskytnuté fondem do něho později také vrátily a byly splaceny daňovými poplatníky zemí, které fondy využijí.